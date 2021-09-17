Українська сервісна ІТ-компанія Intellias відкриває новий офіс у Дніпрі. Це буде шостий розробницький центр компанії в Україні. Інші офіси розташовані у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та Кракові. Крім того, Intellias має представництва у Берліні, Чикаго, Нью-Йорку та Ер-Ріяді.

Відкриття нового офісу у Дніпрі заплановано на перший квартал 2022 року. Але це може відбутись і до кінця 2021 року, якщо буде знайдено відповідний стандартам компанії офіс. Наразі розглядаються п’ять найбільш зручних для працівників локацій. Розташування та наповнення нового офісу повністю відповідатиме принципу "smart comfort", згідно з яким комфортна робота спеціалістів є головним пріоритетом. Подібно до вже наявних офісів, нове місце буде облаштоване просторими робочими зонами, великою кількістю мітинг-румів та кімнатами відпочинку. Офіс у Дніпрі буде велодружнім — з необхідною інфраструктурою для тих, хто планує користуватися велосипедами.

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Спеціалісти зможуть обирати найбільш комфортний для них спосіб роботи згідно з концепцією IntelliSmartWorkPlaces. Ця концепція передбачає три варіанти робочих місць: fixed desks для спеціалістів, які постійно працюють в офісі, а також shared та hot desks для спеціалістів, що хочуть поєднувати роботу з дому та офісу.

"У Дніпрі є хороший потенціал для розвитку ІТ. У місті багато талановитих інженерів, яких ми будемо залучати до створення технологічних рішень для своїх клієнтів. Окрім цього, ми бачимо великий простір для розвитку ІТ-ком’юніті міста та маємо намір стати його частиною", — коментує відкриття нового офісу CEO та співзасновник Intellias Віталій Седлер.

З появою офісу Intellias місто отримає нові робочі місця. До кінця 2022 року компанія планує найняти мінімум 100 спеціалістів. Крім того, компанія стане активним учасником громадського життя міста та соціальних ініціатив, що відповідатимуть її цінностям.

Відкриття нового офісу спричинене динамічним ростом компанії. Тільки з початку 2021 року до компанії доєднались 436 нових спеціалістів, за рахунок чого компанія увійшла в п’ятірку лідерів ринку за темпами зростання. Сьогодні загальна кількість працівників складає понад 2000 людей, 15 із них працюють у Дніпрі.

Intellias вже неодноразово отримував відзнаку найкращого роботодавця. Так, ІТ-професіонали назвали Intellias одним з найкращих роботодавців 2020 року у дослідженні EY. У 2020 році Intellias також став найкращим роботодавцем серед сервісних компаній згідно з опитуванням DOU.ua та найкращим роботодавцем серед усіх ІТ-компаній за версією Forbes Ukraine. Крім того, двічі Intellias здобув звання "Велопрацедавця року" від UCycle.

Про Intellias

Intellias – одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка об’єднує понад 2000 спеціалістів. Розробницькі центри компанії розташовані у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та Кракові. Також Intellias представлений у Німеччині, Ізраїлі, США, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Компанія займається розробкою комплексного програмного забезпечення та наданням професійних сервісів, спеціалізуючись на автомобільній галузі, навігаційних системах, фінансових та телекомунікаційних технологіях. У 2021 році Intellias втретє увійшов до списку найкращих аутсорсингових компаній світу за результатами рейтингу The Global Outsourcing 100.