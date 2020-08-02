Компания из Украины выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

Производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" из Украины победил в тендере на поставку в Румынский город Крайова 17 трамваев.

Об этом сообщает издание Československý Dopravák.

Указано, что это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимостью 1,7 млн евро за один.

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Издание отмечает, что сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля. При этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

Известно, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Напомним, в 2017 году украинская компания "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку 15 трамвайных вагонов в Александрию (Египет), которые на сегодня продолжают поставляться.