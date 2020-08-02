Транспорт 10 минут назад

Компания из Украины выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию

Речь идет о 17 трамвайных вагонах, стоимостью 1,7 млн евро за один

Современный украинский трамвай. Фото: "Татра-Юг" Современный украинский трамвай. Фото: "Татра-Юг"
Современный украинский трамвай. Фото: "Татра-Юг"

Производитель трамвайных вагонов "Татра-Юг" из Украины победил в тендере на поставку в Румынский город Крайова 17 трамваев.

Об этом сообщает издание Československý Dopravák.

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Указано, что это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимостью 1,7 млн евро за один.

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Издание отмечает, что сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля. При этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

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Известно, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Напомним, в 2017 году украинская компания "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку 15 трамвайных вагонов в Александрию (Египет), которые на сегодня продолжают поставляться.

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