Европейская компания оплатила 370 млн грн за земельный участок в 113 га на Оболони в Киеве

Общество с ограниченной общественностью "Лентимекс Украина" (100% дочерняя компания Lentimex spol. s r.o., Словакия) 23 июля полностью выплатила 370 млн гривен аккредитивной форме за земельный участок в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Напомним, 30 июня "Лентимекс Украина" на открытых публичных электронных торгах в системе "Prozorro.Продажи" купила этот земельный участок у Фонда гарантирования вкладов.

На приобретенном земельном участке инвестор планирует создать многофункциональное пространство с социальной, культурной и развлекательной инфраструктурой по европейским стандартам. Данное пространство станет уникальным сочетанием рекреации и города. Общая сумма инвестиций в проект составит более 500 млн евро.

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Для успешной реализации проекта группа "Лентимекс" планирует привлечь локальных партнеров и уже сегодня формирует сильную профессиональную команду.

Напомним, проданный участок ранее принадлежал Родовид Банку, находящемуся в состоянии ликвидации. Земля была заложена НБУ под кредит рефинансирования финучреждения.

ФГВЛ много лет пытался продать его и неоднократно выставлял на торги. Впервые он был выставлен на продажу еще 2 августа 2018 года.

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