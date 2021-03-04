Компания Samsung презентовала несколько новых моделей телевизоров

2 марта 2021 года южнокорейская компания Samsung на мероприятии Unbox & Discover представила новые модели телевизоров.

Как сообщает ITsider.com.ua, компания подготовила три модели с более совершенной микро-светодиодной подсветкой, более подходящие для использования дома.

В частности, два телевизора с микро-светодиодной подсветкой представлены в двух размерах — 99 и 110 дюймов. Они будут запущены во всем мире в конце марта, а осенью на рынке появится модель меньшего размера с диагональю 88 дюймов.

Телевизоры оснащены функцией 4Vue, которая ​​позволяет им работать как четыре небольших телевизора, одновременно отражая контент из четырех независимых источников.

Samsung также представила свою линейку Neo QLED — модели 8K (QN800A и QN900A) и модели 4K (QN90A и QN85A). Модели 8K будут доступны в размерах 85, 75 и 65 дюймов и будут стоить от 5 000 до 9 000 долларов.

Размер моделей 4K будет начинаться с 50 дюймов, а цена варьироваться от 1 600 до 5 000 долларов.

Кроме этого, компания презентовала модель Terrace — это первый телевизор Samsung, который можно поставить под открытым небом.

Он устойчив к атмосферным воздействиям и имеет степень защиты от воды и пыли IP55. Доступные размеры: 55 и 65 дюймов, а также модель 75 дюймов.

Samsung также показал интерактивный дисплей FLIP 75, который представляет собой цифровую доску. Телевизор могут использовать в офисах и классах студенты или группы до 20 человек.

Напомним, в январе корейская компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110,99 и 88 дюймов, оснащенный функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.