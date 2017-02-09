Компания "Укроборонпрома" закупает у России двигатели через Молдову

Дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через молдавские фирмы-посредники, сообщают авторы расследования "Слідство.інфо".

"Молдавская компания-посредник купила на заводе "КАМАЗ" 20 двигателей, сначала она ввезла их Молдову на двух грузовиках. Компания, которая ввозила эти двигатели — это молдавско-украинская компания. Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании — "Автопрезенту", другая молдавская компания перепродала третей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину. Это схема, в которой принимают участие 4 экономических агента", — объясняют авторы расследования.

Украинский оборонный концерн платил за двигатели по 15 тыс. долларов за единицу. Однако в Молдове данные двигатели готовы были продать любому покупателю не дороже 10 тыс. евро, включая НДС. Это более чем на треть дешевле того, сколько заплатило дочернее предприятие "Укроборонпрома" посредникам.

По данным журналистов, через основателей молдавская фирма APROTEHPRO связана с братьями Бабенко, входящих в близкое окружение экс-нардепа "Батькивщины" Александра Дубового. Последний является давним другом Сергея Пашинского, народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.