Компания "Венетомед" рассказала, какой должна быть защитная одежда для медиков

Медицинские работники, постоянно контактирующие с людьми, имеющими инфекционные заболевания, нуждаются в надежной защите кожных покровов, слизистых оболочек и органов дыхания. Обеспечить ее способна специальная одежда. Такие комплекты имеют универсальное назначение. Производит их компания "Венетомед". Ознакомиться с доступным ассортиментом можно подробно по ссылке на ее сайт. Комплект состоит из халата, комбинезона, маски, бахил и очков.

Особенно востребована такая одежда сегодня — в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции и ее новых штаммов. Она помогает в организации безопасной работы медсестер, врачей, лаборантов, эпидемиологов.

Каким требованиям должна соответствовать защитная медицинская одежда

Компания "Венетомед" является производителем защитной одежды для медиков, поэтому ее представители на правах экспертов рассказали, какой должна быть качественная продукция из этой категории. Она обязана соответствовать таким требованиям:

иметь надежные застежки-молнии, сварные швы, прорезиненные манжеты (при резких движениях целостность этих элементов не должна быть нарушена);

обеспечивать хорошую барьерную защиту (для этого изделия шьют из специальных материалов, которые не пропускают зараженные жидкости, вирусы и другие вредные вещества);

быть комфортной, легкой и эластичной (не сковывать движений).

Костюмы из спанбонда

Такой вид защитной одежды для медиков относится к современным новинкам (результат использования современных технологий), соответствующим требованиям международных стандартов. Чтобы подробнее узнать о костюмах из спанбонда, необходимо перейти на сайт venetomed.com.

Компания VENETOMED прошла отечественную сертификацию, получив сертификат на соответствие ДСТУ EN 14126: 2008 "Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов". Весь представленный ассортимент соответствует ДСТУ EN 14126: 2008.

Костюмы из спанбонда (а также медиспана, который изготавливается в результате поочередного склеивания слоев специальной дышащей пленки и спанбонда) отличаются легкостью, являются антистатичными, не вызывающими аллергическую реакцию. Все они представлены на сайте "Венетомед".

Что нужно учитывать при выборе

При выборе защитной одежды для медиков необходимо учитывать такие ее характеристики: размер (комплект не должен быть большим, а также сковывающим движения), состав, вид (стерильный или нестерильный).

Покупать костюмы рекомендуется у надежного и проверенного производителя, предоставляющего гарантию.