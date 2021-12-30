Компания совладельца АТБ инвестирует $5 млн в Deus Robots: в Киеве будут выпускать по 400 роботов в месяц

Deus Robots Павла Пикулина получит инвестиции в размере $5 млн от американской BGV Trident Capital, которая основана совладельцем АТБ Геннадием Буткевичем и бывшим российским политиком, получившим украинское гражданство, Ильей Пономаревым.

Как сообщил Forbes владелец Deus Robots Павел Пикулин, цель транша — создать в Киеве серийное производства мощностью 400 роботов в месяц, расширить R&D команду до 80 человек и выйти на международные рынки: в США, Польшу, Германию, Чехию и другие страны.

За рубежом Deus Robots хочет работать с бизнесами, имеющими склады: это ритейл, почтовые операторы, фармацевтические компании.

"Наша сделка и АТБ никак не связаны", — заявил Пикулин, но не стал разглашать подробности сделки.

При этом в Deus Robots рассматривают крупнейшего ритейлера Украины, совладельцем которого является Буткевич, в качестве потенциального клиента.

Техника компании Deus Robots. Фото: Forbes

Причем ритейлер изучает возможность сотрудничества с робототехническими гигантами. "Мы пребываем в поисках решений, которые удовлетворят необходимые требования. Диалоги ведем с компаниями Kapelou, UISLab, GreyOrange", — ранее заявили изданию dev.ua в АТБ.

В портфолио Deus Robots три вида роботов: для сортировки товаров весом до 30 кг, для перевозки стеллажей до 300 кг и грузовой — для перевозки паллет. Последний — самый дорогой, поскольку может поднять 1 тонну груза.

В 2022 году стартап запускает три новые модели, которые будут решать другие задачи, например, смогут забирать посылки с полок.

Ранее в Украине разработали робота-полицейского. Его задача — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между правоохранителем и гражданином. Он "вооружен" дистанционно управляемым сеткометом, а также баллоном со слезоточивым газом с дистанционным управлением.

В Украине разрабатывают и коммерческую технику. Создатели робота-уборщика Александр и Вячеслав Юркины придумали не имеющую в мире аналогов бизнес-модель уборки больших помещений. Они уже подписали контракт с польским клиентом и готовятся к сертификации и выходу на рынок первой партии из 30 машин.