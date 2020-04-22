Комп'ютерна томографія як ще один засіб для діагностування COVID-19

Тема здоров'я на сьогоднішній день як ніколи актуальна. Методів діагностики, що дозволяють визначити, чи все гаразд з вашим організмом, дуже багато. Один з таких — це КТ, або комп'ютерна томографія.

У медичному центрі R+ Medical Network є радіологічне відділення, де ви можете, за необхідності, пройти процедуру комп"ютерної томографії.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Комп"ютерна томографія є рентгенологічним методом дослідження, який здійснюють з метою візуалізації внутрішніх систем і органів за рахунок багатошарового рентгенівського сканування. Однак, варто зазначити — КТ в рази більш інформативна в плані діагностики, якщо порівнювати її зі стандартною рентгенографією.

КТ органів грудної клітини може розглядатись як основний інструмент для діагностики ускладнень у хворих на COVID-19 в районах епідемії. Адже вірус, що спричинив пандемію COVID-19, "цілить" одразу в бронхолегеневу систему, а отже радіологічна діагностика є вкрай ефективною.

На сьогоднішній день мультиспіральна комп"ютерна томографія (МСКТ) є найбільш чутливим методом діагностики пневмонії, асоційованої із ураженням COVID-19.

За даними різних джерел чутливість методу до виявлення пневмонії при COVID-19 складає 86-97%, специфічність в межах 24-94% (Dr.Sc. Guan, M.D. Tao Ai). Для порівняння, чутливість рентгенографії суттєво нижча і складає лише 59% (Dr.Sc. Guan).

Рентгенографія легень теж дозволяє виявити конкретні ознаки пневмонії при COVID-19, однак є дещо менш чутливою до діагностики.

В умовах стаціонарного лікування (досвід країн Азії) рентгенографію пацієнтам проводили щодня для відслідковування наростання/зменшення динаміки, КТ ж проводили кожні 3-5-7 днів.

Важливо розуміти, що МСКТ дозволяє виявити лише ознаки пневмонії, яка необов"язково може бути викликаною саме COVID-19. Крім того, відсутність ознак запалення легень за даними МСКТ не може остаточно виключити наявність у людини COVID-19. Встановити діагноз ураження COVID-19 можна виключно за даними лабораторних досліджень.

Згідно актуальних рекомендацій American College of Radiology від 22.03.2020 — МСКТ не має застосовуватись в якості скринінгу або тесту першої лінії з метою діагностики COVID-19. За клінічної необхідності МСКТ при підозрі або встановленому діагнозі ураження COVID-19 проводиться виключно за направленням лікуючого лікаря.

МСКТ можна застосовувати з метою діагностики пневмонії, викликаної COVID-19, для уточнення ступеню тяжкості ураження легеневої тканини та динамічного спостереження перебігу хвороби.

Кожен пацієнт зможе пройти комп'ютерну томографію у медичному центрі R+ Medical Network. Переваги комп"ютерної томографії:

➡️ найширший спектр КТ-досліджень різних областей;

➡️ можливість контролювати променеве навантаження на пацієнта;

➡️ найвища інформативність дослідження, а також можливість проведення КТ з контрастуванням;

➡️ чіткість всіх зображень за рахунок нового якісного обладнання;

➡️ відсутність дискомфорту і повна безпека під час діагностики.

При найменших проявах ГРВІ не зволікайте та звертайтеся до вашого сімейного лікаря! Пам"ятайте, що діагноз може бути встановлений на основі сукупності даних скарг, історії та клініки захворювання і результатів обстеження.