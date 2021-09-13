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Кому доверить заботу об электричестве в вашем доме

Чтобы не переплачивать за электроэнергию и использовать домашнюю или офисную электросеть с максимальной эффективностью, следует покупать электрооборудование только у надежных продавцов

Кому доверить заботу об электричестве в вашем доме Кому доверить заботу об электричестве в вашем доме

На сегодняшний день система электроснабжения — одна из важнейших инженерных коммуникаций любого здания. Она требует внимательного отношения и во время монтажа, и в процессе эксплуатации. Ветхая электропроводка, электрооборудование низкого качества, неправильно подключенные и плохо налаженные приборы, а также небрежное обращение с ними могут не просто вызвать поломки в электрооборудовании, но и стать причиной пожара.

Чтобы не переплачивать за электроэнергию и использовать домашнюю или офисную электросеть с максимальной эффективностью, следует покупать электрооборудование только у надежных продавцов, а все работы по монтажу и обслуживанию электрики доверять профессионалам.

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Купить качественное электрооборудование разнообразного назначения можно в украинском интернет-магазине электротехники 220Volt. Компания работает с производителями и официальными представителями, поэтому отвечает за качество и предлагает адекватные цены. Продукция магазина пользуется спросом как у владельцев частных домов и квартир, так и руководителей малого и среднего бизнесов, и руководителей крупных предприятий. Чтобы ознакомиться с ассортиментом, изучить технические характеристики, сравнить цены и сделать рациональный выбор, зайдите на сайт 220volt.com.ua.

Нельзя не отметить, что при возникновении вопросов позвоните в службу техподдержки по указанным на сайте телефонам, и консультанты компании дадут квалифицированные ответы, помогут сделать необходимые вычисления, примут и быстро оформят заказ. Отправка осуществляется в тот же день. А сроки доставки зависят от расстояния и курьерской службы. 220Volt сотрудничает с такими перевозчиками, как: "Новая почта", "ИнТайм", "Деливери", "Автолюкс", SAT, "Ночной экспресс", Meest Express, "ЕвроЭкспресс", DHL.

В любой региона Украины возможно доставить такое электрооборудование:

  • Стабилизаторы.
  • Трансформаторы.
  • Электрогенераторы.
  • Насосы.
  • Осветительные приборы.
  • Котлы отопления.
  • Теплые полы.
  • Солнечные станции.
  • Аккумуляторы.
  • Инверторы.
  • Бесперебойники.
  • Зарядные устройства.
  • Удлинители для генератора.
  • Гофротрубы и шланги.
  • Комплектующие для АКБ.
  • Электромонтажный инструмент.
  • Прицепы и колеса.
  • Электросчетчики и щитки.

Жителям Киева и области также доступны услуги по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию электрооборудования.

Заказать любой товар легко можно на сайте магазина, оформив доставку по Киеву или в любой регион Украины до вашего места расположения.

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