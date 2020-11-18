Конец правления Трампа разморозит украино-китайскую сделку по покупке Мотор Сичи — эксперт

В течение президентской каденции Дональда Трампа Киев был заложником его агрессивной политики в отношении КНР, но администрация Байдена приложит усилия для нормализации отношений с Китаем. Одним из таких первых сигналов может стать прекращение давления на Киев для блокирования сделки по покупке украинского производителя авиационных двигателей "Мотор Сич" с китайскими инвесторами. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

"Ни для кого не секрет, что одной из основных причин длительного и усердного блокирования Украиной сделки по покупке китайскими инвесторами акций "Мотор Сич" было ни что иное, как страх утратить поддержку со стороны США или даже подвергнуться политической обструкции. Наши коммерческие интересы стали заложниками агрессивной политики Трампа в отношении КНР, инструментом давления. С приходом Джо Байдена ожидается наступление мирного периода в американо-китайских отношениях, поскольку санкционная возня Трампа нанесла ущерб американскому бизнесу, американским фермерам. Прекращение сопротивления одной из крупнейших украино-китайских сделок со стороны США станет четким сигналом Пекину из Вашингтона о наступлении нового периода в двусторонних отношениях", — пояснил Вадим Карасев.

Карасев подчеркнул, что, в действительности, администрации Трампа была совершенно безразлична судьба "Мотор Сичи", это был просто один из способов подразнить КНР.

"Торговая война и таможенно-тарифная возня Трампа против китайского импорта были обычной бюрократической и медийной ширмой в противостоянии за глобальное господство. И администрация Трампа использовала любые инструменты, чтобы "вставить палки в колеса" на пути технологического и экономического прогресса Китая. Достаточно вспомнить, как Трамп мобилизовал европейских союзников США для отказа от китайского оборудования при разворачивании сетей 5G. В этой игре Украина и блокирование сделки по "Мотор Сичи" — лишь один из инструментов давления США на КНР", — заявил Карасев.

Он напомнил, что у США всегда была возможность потратить смехотворную для себя сумму и перекупить предприятие. "Но дальше слухов и разговоров дело не пошло. США не имели интереса к покупке "Мотор Сич", а рассматривали давление на Киев лишь как один из способов давить на Пекин. Но в Киеве создалась иллюзия, что американцы поддержат завод, а с другой стороны официальный Киев опасался политической обструкции со стороны Вашингтона, если акции "Мотор Сич" окажутся у инвесторов из КНР. Сейчас ситуация меняется, а украинская власть получает возможность цивилизованно выйти из этой неприятной истории, которая может стоить Украине $3,5 млрд в международном арбитраже по иску китайских инвесторов", — подытожил аналитик.

Напомним, сейчас китайские акционеры "Мотор Сич" подают иск к государству Украина в международных арбитраж с требованием возместить ущерб в размере $3,5 млрд, который они понесли из-за отсутствия доступа к предприятию, акции которого они купили и в развитие которого уже начали инвестировать. Их интересы в инвестиционном споре будут защищать три крупные международные юридические фирмы. В одной из них партнером является муж будущего вице-президента США Камалы Харрис.