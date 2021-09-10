Конкурента Ryanair не будет — Wizz Air не получит лоукостер еasyJet

Британский лоукостер easyJet отказался от поглощения венгерской Wizz Air. Вместо этого перевозчик решил привлечь $1,7 млрд от выпуска акций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Поглощение позволило бы создать конкурента лоукостеру Ryanair, но в еasyJet отметили, что предложение оплатить сделку полностью в акциях фундаментально недооценивает бизнес компании. В компании считают, что потенциальный претендент на покупку easyJet больше не заинтересован в сделке.

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По словам главного исполнительного директора еasyJet Йохана Лундгрена, интерес к покупке компании был "весьма условным по своей природе", что делало его очень неопределенным с точки зрения возможности заключения сделки.

Напомним, что немецкий лоукостер Eurowings, дочерняя компания Lufthansa, с 1 сентября начал выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф — Киев. Полеты осуществляются на самолетах Airbus A319 трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Кроме того, авиатрафик в воздушном пространстве Украины по итогам прошлого месяца восстановился до 76% уровня докарантинного 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба "Украэроруха".