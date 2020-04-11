Контент-маркетинг во время кризиса или события мирового уровня: 5 приемов

При планировании стратегии, кампаний и мероприятий маркетологи мыслят оптимистично. Они прикладывают все усилия и стремятся учесть малейшие детали, чтобы их работа принесла результат. Промахи и неудачи случаются, однако они умеют вовремя перестроиться и скорректировать планы. Анализ результатов позволяет понять, что было эффективно, а что – не очень. Это помогает повысить показатели следующих маркетинговых кампаний.

Однако порой происходят события, которые находятся вне контроля маркетинговой команды. Это может быть изменение ситуации в мире, внутриполитический кризис, катастрофа или трагедия. После этого большую часть планов и рекламных акций приходится "замораживать", либо, как минимум, менять или пересматривать. Мероприятия откладываются, переносятся, иногда превращаются в виртуальные или вообще отменяются.

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Подход маркетинга к работе необходимо в этом случае полностью пересмотреть. Возможно, потребуется перейти на удаленную работу (если этого не было сделано ранее) и изменить текущие приоритеты, поскольку теперь куда важнее служить интересам клиентов, чем заниматься активным продвижением или рассказывать о новых продуктах, услугах и предложениях.

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Какие коррективы необходимо внести в контент-маркетинг?

Не стоит пытаться делать вид, что ничего не случилось и все осталось по-прежнему. Произошедшее необходимо признать, пусть даже только косвенным образом. Вместе с тем, в работе могут находиться проекты, которые нельзя просто бросить или которые рано или поздно потребуются вашей команде (или бренду). Конечно, независимо от проекта, понадобится внимательно следить за стилем и тоном, а от какого-то контента придется отказаться, поскольку он может быть просто неприемлем в сложившейся ситуации.

Так что делать?

Простого ответа на вопрос, как действовать в подобной ситуации, нет. Многое зависит от конкретного человека, от ситуации, от потребностей команды и клиентов. Вам придется поступать на свое усмотрение в достаточно сложных и запутанных обстоятельствах. С учетом этого мы собрали пять рекомендаций, которые могут пригодиться.

➡️ Будьте осторожнее. Нужно отказаться от восхваляющего тона. Сейчас не время для показного маркетинга — иначе у людей может создаться впечатление, будто вы проявляете неуважение или легкомыслие. Серьезно отнеситесь к происходящим событиям и скорректируйте публикуемый контент. Сейчас не время визионерских материалов, поскольку они могут создать впечатление, что ничего не изменилось. В какой-то степени привычная деятельность может продолжаться — людям важно ощущение стабильности, так что несколько новых материалов в традиционном стиле можно опубликовать. Однако больше внимания следует уделять тому, как вы можете помочь клиентам решить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться вследствие произошедших событий.

➡️ Качество, а не количество. Во время кризиса следует сосредоточиться на полезных содержательных материалах. Не стоит выдавать много информации за раз, особенно если она не слишком релевантна, а все мысли аудитории заняты другим и к тому же у нее нет ни времени, ни настроения на чтение.

➡️ Спокойный тон. Тон должен соответствовать ситуации. Серьезные проблемы требуют такого же отношения. Немного беззаботности и юмора может подбодрить читателя и поднять ему настроение, однако следует проявлять осторожность, чтобы это не оказалось неуместным. Вы же не хотите, чтобы сложилось впечатление, что вы легкомысленно относитесь к испытаниям и невзгодам людей? Самое главное, сохраняйте спокойствие и сдержанность, формулируйте мысли максимально четко, ведь именно этого в такие времена не хватает сильнее всего.

➡️ Сочувствие и такт. При подготовке контента попробуйте поставить себя на место клиента. Подумайте о том, с чем ему приходится сталкиваться и как ваш материал может помочь. Что может быть воспринято как оскорбительное или неуместное во время кризиса? Какая информация будет полезна? Не забывайте о тактичности. Некоторые отрасли, занятия и профессии кризис может затронуть сильнее других или повлиять на них по-другому. Формулировки, идеи и образы следует выбирать с максимальной тщательностью.

➡️ Убедительная обратная связь от коллег. Вы не одиноки. У вас целая команда, к которой можно обратиться за рекомендациями и отзывами. Если не уверены относительно тона, актуальности и уместности, коллеги могут поделиться мнением и подсказать, как лучше сделать. Скорее всего, в компании есть отдел по связям с общественностью. Можно отдать им материал на согласование для проверки, насколько он соответствует коммуникационной стратегии компании во время кризиса. Не стоит пренебрегать данной возможностью: взгляд со стороны – неплохая идея, ведь ваша цель – максимально тщательный и внимательный подход к контенту в это непростое для всех время.

Руководствуйтесь здравым смыслом и дважды, трижды все перепроверяйте, чтобы избежать досадных промахов. Помните, что многие сейчас переживают тяжелые времена и ждут от вас терпения и понимания.

Майкл Макниколс, редактор Modern Marketing Blog