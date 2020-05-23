Коронакризис: обанкротился один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz

Один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz заявил о своем банкротстве.

В компании объяснили это падением спроса на аренду автомобилей на фоне пандемии коронавируса, сообщает "BBC Украина".

В частности, Hertz подала ходатайство о защите от кредиторов при банкротстве в США, чтобы реструктуризировать свои долги.

При этом главные операционные регионы в Европе, Австралии и Новой Зеландии, а также франчайзинговые структуры в США процедура банкротства не задела, отметили представители компании.

Из-за пандемии Hertz уже уволила 20 тысяч работников. Это — около половины глобальной рабочей силы компании.

Также на прошлой неделе уволился исполнительный директор компании.

Кроме того, до пандемии Hertz накопила миллиардные долги, а рост числа приложений для вызова авто привел к падению спроса на аренду автомобилей.

"Распространение COVID-19 в США было внезапным и драматическим, и это привело к резкому снижению доходов и падению будущих заказов", — говорится в официальном заявлении Hertz.

"Мы приняли незамедлительные меры по охране здоровья и безопасности работников и клиентов, ликвидации всех несущественных расходов и сохранения ликвидности, но неопределенность относительно восстановления рынка заставила нас принять это решение", — добавили в компании.

Известно, что Hertz основали более 100 лет назад в Чикаго. К этому времени компания занимала ведущую позицию на мировом рынке проката автомобилей.

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Как сообщалось, сервис для заказа и доставки продуктов питания Uber Eats принял решение прекратить свою работу в Украине с 3 июня 2020 года.

Так, сервис по доставке теперь не будет доступен на территории Украины, однако услуга Uber Ride по перевозке пассажиров продолжит свою работу без изменений.