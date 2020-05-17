Коронакризис: сервис по поиску бесплатного жилья Couchsurfing стал платным

Сервис для поиска бесплатного жилья во время путешествий Couchsurfing ввел обязательную абонентскую плату из-за пандемии коронавируса и кризиса в сфере туризма.

Об этом сообщается в блоге сервиса.

"Мы столкнулись с кризисом, аналогов которого в нашей истории еще не было. Из-за экономического спада и прямого влияния на сферу путешествий источники финансирования Couchsurfing истощены", — говорится в сообщении.

Теперь пользование приложением и сайтом Couchsurfing будет стоить $2,39 в месяц или $14,29 в год для жителей других стран. Для Украины — 25 грн для доступа в месяц или 150 грн в год.

Указано, что из-за кризиса в компании уже сократили штат, снизили заработную плату, отменили или пересмотрели ряд контрактов и отказались от служебных помещений, перейдя полностью на дистанционную работу.

Как известно, Couchsurfing — одна из крупнейших всемирных сетей гостеприимства, реализованных в виде онлайн-сервиса. Она объединяет более 2 млн человек в 238 странах. Участники бесплатно делятся друг с другом местом для ночлега во время путешествий, организовывают совместные путешествия и развивают культурный взаимообмен.

Ранее сообщалось, что официально туристический сезон в Греции может открыться уже с 1 июля 2020 года, однако страна ожидает, что Евросоюз сформирует единую позицию по этому поводу.

В свою очередь так называемые "власти" аннексированного Крыма фактически отменили курортный сезон на полуострове из-за пандемии коронавируса.