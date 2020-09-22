Коронавирусный кейс: как автоматизация спасет бизнес

Карантин в Украине продлен до 31-го октября. Новости о второй волне COVID-19 сместили фокус на страх за собственное здоровье, бизнес и будущее. Разберем, как новые реалии повлияли на сферу услуг, и что с этим делать дальше.

Что произошло?

Пандемия изменила правила игры во всех сегментах привычной жизни. Все помнят, как во время первой волны карантина чашка кофе в любимой кофейне стала такой же трудно досягаемой, как отдых на другом континенте. Государство ввело жесткие меры по борьбе с инфекцией, но не все предприниматели отреагировали на них должным образом.

Алексей Тарнопольский, президент компании Gemini Espresso, лидера рынка свежеобжаренного кофе, видит в этом проблему несистемного подхода и отсутствия наказания за нарушение.

"Невозможно отрицать приближение второй волны ковида, государству важно правильно к ней подготовиться. Тактика закрытия отраслей и отправки сотрудников на вынужденные каникулы показала свою неэффективность. Целесообразнее дать людям возможность работать, но создать единые правила для общепита и неподкупные органы контроля за их соблюдением"

Сокращенное количество гостей, падение посещаемости, безопасные зоны, регулярная дезинфекция и дополнительное обучение персонала не далось украинскому бизнесу легко. Пока одни закрывались из-за финансового краха, другие игнорировали обязательные адаптивные меры и работали подпольно. Это, вместе с реальной угрозой здоровью, сформировало новые поведенческие реакции клиентов — меньше контактов, больше внимания к безопасности, выбор в пользу доставки или автоматических зон самообслуживания.

Согласно исследованию Poster, 54% заведений значительно просели по выручке, в сравнении с прошлым годом. Большинство потеряло от 30% дохода, рост выручки замедлился в 15 раз.

Что будет дальше?

Посткарантинные прогнозы едины в одном — человечество не сможет вернуться к недавно привычным механизмам работы, обслуживания и взаимодействия. На первый план выйдут скорость, обособленность, безопасность и минимизация контактов. Это не значит, что шумные бары прекратят существование, а кофейни превратятся в автономные механизированные островки. Это значит, что клиент будет избирательнее, аккуратнее и требовательнее. Главная задача предпринимателей — правильно определить свой сегмент, вовремя почувствовать настроение гостя и создать необходимый микроклимат.

На фоне общего упадка рынка кофе, одним из успешных бизнес-форматов оказались to Go заведения — мини-кофейни, работающие только на вынос, АЗС, ТЦ с автономными кофейными зонами. Их объединяет скорость выдачи заказа, минимальные очереди, возможность самостоятельно приготовить напиток без лишних контактов с другими людьми.

По словам Людмилы Полино, директора по маркетингу Gemini Espresso, кофейные зоны могут стать альтернативой традиционному оборудованию в эпоху COVID-19, и стабильным источником дохода после.

"На пике первой волны коронавируса, кофейни были признаны небезопасными и закрылись. В то же время европейская ассоциация вендинга (EVA) заявила, что автоматизированные зоны самообслуживания считаются безопасными, а значит, могут продолжить работу в условиях локдауна. В Украине такой формат реализовывался в автоматизированных точках — например, на заправках. АЗС уже давно кружили тему "кофе и еды". Но никто и подумать не мог, что именно они будут вытягивать рынок кофе в то время, когда люди "полулегально" толпились у приоткрытых дверей кофеен за порцией кофе на вынос. Маркетинговые исследования показывают, что кофе — это продукт с высокой локальностью. Конечно, разные сегменты заведений закрывают разные потребности и не всем подойдёт суперавтоматическая кофемашина. Но не стоит недооценивать желание человека со сформировавшейся привычкой получить свою порцию хорошего кофе"‎

Больше о кофейной автоматизации

Кофейные зоны самообслуживания ассоциируются с автомобильными заправками или огромными автоматами у входов ТЦ, которые завоевали не лучшую репутацию. Кофе "из автомата"‎ выбирали для экономии времени, средств, либо если в пешей доступности не оказывалось кофеен. Минимальный прайс для напитков не предусматривает высокого качества сырья и стандартов заботы о клиенте — рассчитаться в автомате можно только наличными, а выбор размеров емкостей ограничен.

По словам Алексея Тарнопольского, президента Gemini, автономные кофемашины — не панацея для любого бизнеса, но прекрасный вариант для зон с высоким потоком клиентов (АЗС, аэропорты, торговые центры, региональные магазины) или заведениями, не предусматривающими работу бариста (салоны красоты, автосалоны, медицинские учреждения).

"Кофе — это не просто напиток, а часть определенного ритуала, похода за эмоцией. Неидеальность капучино легко выравнивается дружелюбным разговором с бариста, который уже знает вас в лицо. Полностью автоматизированное приготовление кофе возможно в транзитных зонах, где важен не процесс, а финальный продукт с неизменным знакомым вкусом".

Автоматические кофемашины — не прощание с уютным человеческим взаимодействием, а помощь продажам и забота об окружающих. В период самоизоляции они могут собирать основную кассу и привлекать новых клиентов, которые хотят отказаться от тесного общения с бариста. WMF подойдет не только кофейням, но и бьюти-барам, небольшим магазинам в спальном районе, отелям или спортивным залам. Клиент получит дополнительную услугу, сформирует привязанность, ожидание от посещения, а бизнес — дополнительный доход и лояльность.

Оценив меняющиеся запросы бизнеса и потребительский спрос, компания Gemini Espresso предлагает рынку суперавтоматические кофемашины WMF. Чем они хороши:

• 40 встроенных рецептур напитков — от классического американо до авторского латте или чая;

• стабильная производительность. Фактор плохого настроения у бариста исключен — вкус каждой чашки остается неизменным;

• встроенный терминал для бесконтактной оплаты;

• удаленный контроль. "Облачная касса" с полным кассовым отчетом, информацией о поломках, расходе кофе, воды, молока, заполненности контейнеров для твердых отходов;

• неограниченный ресурс работы в режиме 24/7. Кофейная зона может обслужить сотни клиентов в час, главное — вовремя пополнять расходные материалы;

• встроенные средства защиты. В модуле есть отдельный отсек с антисептиком для посетителей.

Gemini Espresso предлагает несколько вариантов кофейных станций, в зависимости от типа бизнеса, его востребованности и локации. Выбрать необходимый формат помогут сотрудники Gemini. Проектирование, полный цикл обслуживания и ремонт компания берет на себя. Также предусмотрена партнерская система лояльности на закупку расходных материалов. Предпринимателю достаточно подписать договор, и сконцентрировать силы на развитии бизнеса.

Как работают кофейные модули?

Связь между машиной и клиентом происходит через интуитивно понятный дисплей. Все действия выводятся на экран, их легко запомнить или отменить. Главное преимущество кофейной зоны — скорость и безопасность. Выбор напитка, приготовление и расчет занимает несколько минут, что важно в условиях страха перед скоплениями людей.

В точке самообслуживания предусмотрены контейнеры для пищевых отходов, зона для салфеток, сиропов, сахарных стиков и просторный стол для их использования. Компактно укомплектованная среда дает клиенту полный контроль над процессом, без помощи персонала.

Модули WMF оснащены led-подсветками и датчиками для контроля за расходными материалами. Телеметрия позволяет удаленно следить за показателями подачи воды, наличия емкостей, заполненности отсеков для пищевых материалов и мусора. От сотрудника требуется одно — следить за этими показателями, вовремя очищать или добавлять необходимые ресурсы в кофемашину.

50% поломок аппарата можно отследить и решить через телеметрию. Служба поддержки удаленно фиксирует работу всех кофемашин 24/7. Если поломка связана с технической стороной, на место вызывают мастера для корректировки работы модуля.

Промежуточные прогнозы

Лучший способ пережить кризис — быть к нему готовым. Предпринимателям, сохранившим бизнес после первой волны COVID-19 необходимо адаптироваться к изменившейся среде. Как это сделать?

1. Сохранение и сокращение расходов. Поможет автоматизация процессов, контроль за качеством и остатками благодаря модулю телеметрии. С суперавтоматической кофемашиной владелец может отслеживать все денежные операции, проходящие через автомат, прогнозировать закупки.

2. Анализ эффективности работы заведения. Базовая стоимость блюд, заработная плата сотрудников, аренда, средний чек и поток клиентов — важнейшие показатели успешности бизнеса. Аналитика помогает определить сильные и слабые стороны, распределить финансирование, спрогнозировать успешность проекта в кризис и после него.

3. Увеличение трафика и лояльности гостей. Люди — основа бизнеса. Качественная реклама, бонусная система, скорость обслуживания и забота о среде привлечет в ваше заведение усиленный поток, и поможет заработать.

4. Безопасность, социальная дистанция и чувство защищенности. Предпринимателю необходимо создать для клиента среду, в которой ему будет одновременно комфортно и безопасно. Как это сделать? Персонал в перчатках и маске, антисептики, разграничители и стикеры. В случае автономных кофейных модулей вопрос решается еще проще. Посетитель оказывается один на один с дисплеем, использует встроенный антисептик, быстро готовит и забирает напиток, не создавая очередей.

Пандемия навсегда изменила сферу услуг. Мы стали внимательнее, осторожнее и избирательнее, а строка расходов на автоматизацию и усиление гигиены останется важной составляющей любого бизнес-плана. Всемирный опыт показывает, что пережить кризис реально, главное — уметь адаптироваться, и умело управлять бюджетом для таких изменений.