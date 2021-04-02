Корпорация Amazone достигла рекордной прибыли

Оборот Amazone в 2020 году превысил отметку в 500 млн евро, увеличив свой годовой оборот на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает "Агроправда", общий оборот 2020 года семейного предприятия составляет 537 млн ​​евро (в 2019 году — 467 млн ​​евро).

Таким образом, компания Amazone достигла наивысшей за всю 138-летнюю историю предприятия прибыли, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

В издании отмечают, что доля экспорта произведенной продукции Amazone составляет более 80%.

Количество сотрудников в течение года практически не изменилось, и на сегодня составляет по всему миру около 1 900 человек.

При этом динамику оборота на 2021 год оба собственника предприятия прогнозируют как сдержанно оптимистичную.

"В первой половине 2021 года мы ожидаем очень положительных результатов... Однако динамично меняется ситуация с пандемией, а также продолжаются экономические вызовы, меняется политический климат. В текущем 2021 году мы, несмотря на все неопределенности, рассчитываем на достаточно высокий уровень оборота, не ниже прошлогоднего", — заявили в руководстве Amazone.

Amazone H. Dreyer GmbH & Co. KG — немецкий производитель сельскохозяйственной и коммунальной техники. Штаб-квартира и главный завод компании были основаны в 1883 году Генрихом Драйером и находятся в Хасберген- Гасте (Германия).