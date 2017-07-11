Крупная фармкомпания инвестирует 317 млн грн в расширение производства

11 июля 2017, 17:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Борщаговский ХФЗ планирует модернизировать и расширить цех по производству таблеток и капсул до 2019 года

Крупная фармкомпания инвестирует 317 млн грн в расширение производства | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (БХФЗ) увеличивает мощности и модернизирует существующий цех по производству таблеток и капсул. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Планируется, что новый участок заработает в 2019 году и станет площадкой для производства 500 млн таблеток и капсул в год, что позволит увеличить общую мощность производства почти на 30%. Сейчас уже построено корпус и проводится тендер на новое оборудование",— говорится в сообщении.

Строительство нового участка началось в прошлом году. Проект реализуется за счет собственных инвестиций БХФЗ. В целом, до конца 2018 года запланировано привлечь 317 млн ​​грн инвестиций в обновление производства.

Расширение производственных мощностей требует новых складских помещений. Поэтому рядом с новым участком планируется установить большой склад продукции на 5 000 палетомест. Работы по его обустройству также должны завершиться в 2019 году.

Последняя значительная модернизация БХФЗ проходила в течение 2015 года. Тогда были введены в эксплуатацию два новых участка: по производству стерильных антибиотиков и фитопроизводству. Над их проектами работали специалисты из Чехии и Германии. А в 2014 году запустилась новая линия по производству таблеток "Аллохол" мощностью 300 млн таблеток в год.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: потребрынки , фармацевтика , лекарства , инвестиции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Крупная фармкомпания инвестирует 317 млн грн в расширение производства | Потребрынки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26
EUR EUR - - 29.61
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.38 11.51
Киевская область 22.37 10.65
Львовская область 22.31 11.05
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.