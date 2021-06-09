Транспорт 40 минут назад

Крупнейшая в мире контейнерная компания отказалась от порта "Черноморск"

Maersk будет обслуживать своих клиентов в Украине только через порт "Пивденный"

Фото: Facebook/Maersk Фото: Facebook/Maersk
Фото: Facebook/Maersk

Контейнерная компания Maersk (Дания), которая считается крупнейшей в мире, закрывает свой сервис в порту "Черноморск".

Как информирует пресс-служба Maersk, в Украине обслуживать клиентов компания будет только через контейнерный терминал DPW TIS (порт "Пивденный").

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"Мы прекратим заходы в порт "Черноморск" с 33-й недели этого года (с августа. — Delo.ua) до дальнейшего уведомления в рамках нашей работы по оптимизации сети. Мы продолжим обслуживать наших клиентов в Украине через порт "Пивденный" (контейнерный терминал DPW TIS). Последним заходом в порт "Черноморск" будет теплоход JULIUS-S"с расчетным временем прибытия 10 августа", — говорится в сообщении.

В свою очередь эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил также совладелец группы терминалов ТИС Андрей Ставницер.

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"Maersk объявила о решении сосредоточить судозаходы на терминале TIS Pivdennyi. Основной поток контейнеров Maersk обрабатывается на терминале TIS Pivdennyi — 244 858 TEU (TEU — один 20-футовый контейнер. — Delo.ua). Это 75% от всего объема Maersk в Украине. Совсем скоро их будет 100", — написал Ставницер.

A.P. Moeller-Maersk Group — многопрофильная корпорация, представленная в 130 странах. Она основана в 1904 году, ее штаб-квартира расположена в Копенгагене.

В ее подразделениях, среди которых крупнейшая в мире судоходная линия, а также логистические активы, работает свыше 80 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, торговый порт "Пивденный" и компания "Метинвест" подписали контракт, в рамках которого горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через государственную грузовой порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц.

В частности, компания взяла на себя обязательства о полноценной загрузке мощностей порта перевалкой железорудного сырья.

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