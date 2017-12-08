Крупнейший производитель пива заказал у Tesla 40 беспилотных грузовиков

Крупнейший в мире производитель пива Anheuser-Busch InBev заказал у производителя электрокаров Tesla 40 электрических грузовиков Tesla Semi в целях сокращения расходов на топливо и выбросов выхлопных газов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Данный заказ — один из самых больших предварительных заказов на грузовики Tesla. По информации AB InBev, интеграция электрофур в сеть пивоварен поможет соблюдать обязательства по сокращению выбросов углерода и повышению безопасности дорожного движения.

Производитель пива надеется, что интеграция грузовиков в дистрибьюторскую сеть пивоварен поможет компании соблюдать ее обязательства по повышению безопасности дорожного движения и сокращению выбросов углерода.

Американское подразделение Anheuser-Busch InBev NV планирует использовать грузовики Tesla для доставки заказов оптовым клиентам в радиусе 240-320 км от ее пивоваренных заводов, что укладывается в обещанные Илоном Маском 800 км, которые электрогрузовики смогут проехать без подзарядки. Цена на электротрейлер, производство которого начнется в 2019 году, будет стартовать от $120 тыс.

"Мы постоянно ищем новые способы сделать цепочку поставок более устойчивой, эффективной и инновационной. Инвестиции в грузовики Tesla помогут достичь этих целей", — заявил старший директор по логистике AB InBev Джеймс Семброт.

Напомним, электрогрузовик Tesla Semi был представлен17 ноября. Tesla Semi имеет два двигателя и внутренние мониторы от Tesla Model 3. Грузовик способен разогнаться до 100 км в час за пять секунда или 20 секунд при перевозке грузов на 36 тонн. По заверениям компании, Tesla Semi способен проехать без подзярядки 800 км, а после зарядки в течение 30 минут грузовик может проехать еще около 650 км.