Крупнейшие украинские компании за 2020 год заработали 5 трлн грн. Это пять бюджетов страны

Большинство из тысячи крупнейших компаний Украины относятся к отраслям, для которых характерна сырьевая направленность и низкая добавленная стоимость. При этом самыми доходными являются предприятия, имеющие более чем десятилетний опыт работы на рынке.

Об этом говорят результаты совместного исследования финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl "1000 крупнейших компаний Украины по доходам в 2020 году".

Аналитики отмечают, что первая тысяча компаний в целом генерирует 50-55% выручки всех предприятий Украины. Наиболее представлены сектора экономики: пищевая промышленность (143 компании), нефтегазовый сектор (118), электроэнергетика (83) сельское хозяйство (77), розничная торговля (66) и металлургия (64).

Эти же отрасли наиболее представлены в ТОП-1000 компаний по размеру общих чистых доходов, хотя и в несколько другом порядке: нефтегазовый сектор (797 млрд грн, что составляет 15,9% от всех доходов ТОП-1000), металлургия (13,3%), электроэнергетика ( 12,1%), розничная торговля (10,4%), пищевая промышленность (8,6%), сельское хозяйство (7,6%).

Проанализировали эксперты и географическое распределение крупнейших компаний Украины. Более половины (50,3%) крупного бизнеса по объему доходов концентрируются в Киеве. Еще 29% доходов генерируют 27% крупных предприятий, расположенных в промышленных центрах: Днепропетровской, Киевской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях. Также можно выделить Львовскую, Запорожскую, Полтавскую и Черкасскую области. Меньше всего крупных компаний зарегистрировано в Луганской (6), Херсонской (5) и Черновицкой (3) областях.

Если же говорить о возрастном распределении крупнейших компаний, то оно достаточно равномерное. Однако четко просматривается ряд тенденций. Во-первых, "скелет" первой тысячи составляют компании, зарегистрированные 15-27 лет назад. Во-вторых, достаточно высокие показатели доходов демонстрируют молодые компании в возрасте до 5 лет. В-третьих, локальные максимумы значений доходов соответствуют годам регистрации крупнейших компаний, совпадают с изменением политического руководства в стране.

При сравнении ТОП-1000 аналитики YouControl заметили, что за год — с 2019 по 2020-й — состав первой тысячи обновился на 20%. При этом среди 206 компаний, которые покинули рейтинг первой тысячи по доходам, пятнадцать в настоящее время находятся в процессе прекращения или обанкротились. Динамика же общих доходов, полученных компаниями из ТОП-1000 в 2020 года оказалась умеренно нисходящей. Крупнейшие предприятия совокупно задекларировали 5 трлн грн, что на 2,7% меньше, чем общие доходы ТОП-1000 в 2019 году (5,1 трлн грн).

Среди секторов экономики, в которых зафиксировано наибольшее падение доходов, особенно выделяется нефтегазовый сектор. Также снизилась доля доходов компаний оптовой торговли, транспорта и угледобычи, машиностроения и коксохимической промышленности. Лидерами роста по доходам стали компании таких секторов: электроэнергетика, розничная торговля, строительство и, что логично, фармацевтика.

В разрезе регионов вклад в общую выручку ТОП-1000 также изменился: лидерам роста доли в доходах первой тысячи были предприятия Одесской области, Киева и Черкасской области. Зато снизилась доля в доходах крупных компаний Донецкой, Запорожской и Волынской областей.

Напомним, ранее стало известно, что в тройку компаний, которые в 2020 году больше всего заплатили в государственный бюджет Украины налогов попали "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Нафтогаз Украины".

Возглавила список крупнейших налогоплательщиков Украины "Укрнафта", которая за 2020 год заплатила в общей сложности 45,8 млрд грн налогов из которых почти 6,5 млрд грн налог на прибыль, НДС составил 14,2 млрд грн, а самую большую сумму предприятие заплатило рентной платой — 23,8 млрд грн. При этом за год "Укрнафта" увеличила объем налоговых платежей на 246%. Отметим, что в 2019 году она была на восьмом месте рейтинга.