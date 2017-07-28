Крупнейший производитель курятины собирается взять кредит $100 млн

ЧАО "Зернопродукт МХП", входящее в агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), намерено привлечь синдицированный кредит на $100 млн. Соответствующий вопрос внесен в повестку дня запланированного на 12 августа общего собрания акционеров.

Согласно документу непосредственным заемщиком выступит другая структура МХП — Scylla Capital Limited (Британские-Виргинские о-ва).

Кредиторами ING Bank N.V. (Нидерланды), Credit Agricole Corporate and Investment Bank и другие банки и/или финансовые учреждения.

Гарантами по кредиту выступают MHP S.A. (Люксембург) и Raftan Holding Limited (Кипр), поручителями: ООО "Научно-производственная фирма "Урожай", ООО "Катеринопольский элеватор" (оба Черкасская обл.) ПАО "Мироновский хлебопродукт" (Киевская обл.), ООО "Урожайная страна" (Сумская обл.) и ООО "Винницкая птицефабрика".

Кредит может быть увеличен до $150 млн. Срок кредита до 31 августа 2020 года.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба" (охлажденная курятина), "Легко!" (замороженные полуфабрикаты), "Дружба народов", "Бащинский", "Европродукт" (колбасные изделия и копчености), "Сертифицированный Ангус" (элитная охлажденная говядина), "Фуа Гра" (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% — до $1,135 млрд.