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АПК 1 час назад

Крупнейший производитель курятины в Украине показал в III квартале убыток $47 млн

Выручка МХП в третьем квартале снизилась на 2% — до $547 млн

Фото: пресс-служба МХП Фото: пресс-служба МХП
Фото: пресс-служба МХП

По итогам июля — сентября 2020 года, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) получил чистый убыток в размере $47 млн при этом, за аналогичный период 2019 года, компания получила чистую прибыль в размере $104 млн.

Об этом свидетельствуют данные квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной 18 ноября на Лондонской фондовой бирже.

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Согласно данным отчетности, выручка МХП в третьем квартале снизилась на 2% — до $547 млн, а EBITDA (показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации — Delo.ua) сократился на 3%, до $106 млн.

При этом, валовая прибыль МХП увеличилась на 10% — до $103 млн, операционная прибыль — на 40%, до $56 млн.

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За отчетный период экспортная выручка компании снизилась на 2,5% — до $309 млн, что составляет 56% общей выручки. В третьем квартале прошлого года она составляла 57% общей выручки.

Чистый убыток МХП в третьем квартале в агрохолдинге поясняют курсовыми убытками в $61 млн, по сравнению с прибылью в $109 млн за аналогичный период 2019 года.

В частности, чистая прибыль до курсовой разницы в отчетном периоде 2020 года составила $82 млн, что на 11% ниже, по сравнению с $92 млн за третий квартал 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева признал противоправным и отменил постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года о распределении государственных дотаций в агросекторе Украины.

По данным Аграрного совета, в 2018 году в Украине только одна компания получила возмещение более 150 млн грн за один объект — "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Всего из бюджета было перечислено 932 млн грн, что составляет почти четверть от всех осуществленных выплат господдержки в том году.

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В ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), по результатам исследования рынка курятины за 2016-2018 годы, открыл дело против агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП — 5 птицефабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащих Юрию Косюку) из-за необоснованного повышения цен на курятину в июле-августе 2017 года. 

А в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал первое расследование действий группы "МХП" на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением.

Исследование АМКУ тогда выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы "МХП" и запрещает им продавать продукцию конкурентов.

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