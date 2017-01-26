Крупнейший производитель курятины за год увеличил экспорт в полтора раза, нарастив производство лишь на 6%

26 января 2017, 11:36
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Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам 2016 году увеличил производство на 6% и нарастил экспорт на 47%. Отпускные цены курятины за год выросли на 14%

Крупнейший производитель курятины за год увеличил экспорт в полтора раза, нарастив производство лишь на 6% | АПК | Дело Увеличить картинку

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2016 году продал внешним потребителям 575,74 тыс. тонн куриного мяса, что на 7% больше, чем в 2015 году.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской биржи в четверг, в четвертом квартале 2016 года он продал 142,58 тыс. тонн курятины — на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Объемы производства курятины в четвертом квартале 2016 года выросли на 8% — до 158,24 тыс. тонн, а в целом за год — примерно на 6%, до 601,24 тыс. тонн.

Объемы внутренних продаж МХП в четвертом квартале и в целом за год снизились приблизительно на 5% и 6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2015 года.

Экспорт оставался основным двигателем увеличения продаж за отчетные периоды и составил 33% от общих продаж курятины за 2016 год. В четвертом квартале 2016 года экспортные продажи курятины выросли на 54%, до 48,39 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За 2016 год экспорт вырос на 47%, до 193,68 тыс. тонн.

МХП продолжает следовать стратегии диверсификации и расширения географии, поэтому, изучает новые возможности для бизнеса в странах Ближнего Востока, ЕС и Африки. Кроме того, в 2016 году был открыт офис продаж в ОАЭ и совместное предприятие в Нидерландах.

Рынок ЕС продолжает оставаться закрытым для поставок курятины в связи со вспышкой куриного гриппа в Украине. МХП рассчитывает, что в ближайшее время ЕС применит принцип регионализации поставок для страны.

Несмотря на вызовы на различных рынках, экспорт МХП в 2016 году в страны Ближнего Востока увеличился на 67%, в ЕС — на 29%, в страны Африки — почти в четыре раза.

Средняя цена на курятину (средневзвешенный показатель экспортной и внутренней цены) в четвертом квартале 2016 года за счет существенной доли экспорта и девальвации гривни выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 32,99 грн за 1 кг и на 10% — за 12 месяцев, до 30,54 грн за 1 кг.

Средняя цена куриного мяса на внутреннем рынке увеличилась на 10% в 4-м квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и на 14% в 2016 г в основном в результате роста потребительских цен в Украине. Экспортные цены на куриное мясо в долларах в 2016 году снизились на 16%, за четвертый квартал 2016 года — на 9% в соответствии с мировыми тенденциями на товарных рынках.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , мироновский хлебопродукт , курятина , экспорт , цены

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Крупнейший производитель курятины за год увеличил экспорт в полтора раза, нарастив производство лишь на 6% | АПК | Дело
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