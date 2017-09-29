Крупнейший производитель масла впервые за три года вышел в прибыль

Компания "Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель фасованного масла и плавленого сыра, за первое полугодие текущего года вышла в прибыль. Чистая прибыль составил 4 тыс. фунтов стерлингов, в то время как за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 1,1 млн фунтов стерлингов. Об этом говорится в отчете предприятия на Лондонской фондовой бирже.

Валовая прибыль увеличилась с 756 тыс. фунтов стерлингов за первое полугодие 2016 до 1,7 млн фунтов стерлингов за первое полугодие текущего года.

Кроме того, EBITDA за отчетный период увеличилась до 696 тыс. фунтов стерлингов (против 16 тыс. фунтов стерлингов в первом полугодии 2016).

Операционная прибыль составила 408 тыс. фунтов стерлингов против убытка в 220 тыс. фунтов стерлингов в прошлом году.

За первое полугодие 2016 года компания "Укрпродукт Групп" получила чистый убыток 33,68 млн грн, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2015 года.

По итогам 2015 года компания получила 131 млн грн чистого убытка, что на 12,3% больше, чем в 2014 году. Ее выручка за прошлый год уменьшилась на 37% — до 677,17 млн грн.

Компания производит молочные продукты под торговыми марками "Наш молочник", "Народный продукт", "Вершкова долына", "Молендам" и др.

"Укрпродукт Групп" в июне 2016 года завершил реструктуризацию привлеченного в 2011 году у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредита в объеме 11 млн евро. Условия реструктуризации, в частности, предполагают перенос срока погашения долга на 1 декабря 2024 года с 10 декабря 2018 года.