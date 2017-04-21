Крупнейший производитель подсолнечного масла инвестирует в реконструкции порта "Черноморск"

21 апреля 2017, 15:15
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"Кернел" намерен создавать и реконструировать терминалы в порту "Черноморск" для увеличения перевалки

Крупнейший производитель подсолнечного масла инвестирует в реконструкции порта Увеличить картинку

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) 21 апреля 2017 года подписала меморандум о сотрудничестве с "Кернел", одной из крупнейших украинских аграрных групп, для увеличения грузопотока в морском порту "Черноморск" (Одесская обл.).

Как сообщила пресс-служба АМПУ, по условиям соглашения "Кернел" планирует увеличить объем перевалки грузов через порт "Черноморск" с 3 млн тонн до 7 млн тонн ко второму полугодию 2019 года. Для этого предприятия "Кернел" — "Трансгрейнтерминал" и "Трансбалктерминал" планируют создание и реконструкцию терминалов, а также увеличение мощностей единовременного хранения грузов.

"Трансгрейнтерминал" построит зерновой терминал с запланированным объемом единовременного хранения в 300 тыс. тонн и объемом перевалки в 3 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию перевалочных мощностей запланирован в первое полугодие 2019 года. В результате проекта будет создано 200 новых рабочих мест. В дальнейшем в планах компании строительство дополнительной очереди терминала с увеличением мощностей еще на 2 млн тонн грузов.

"Трансбалктерминал" проведет реконструкцию терминала для увеличения объемов перевалки грузов до 4 млн тонн в год.

В рамках будущего инвестиционного проекта АМПУ возьмет на себя обязательства по увеличению глубин операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана, а также у причалов №14, №15, №16, №17 Черноморского порта до 15 метров. Кроме того, до 16 метров будут увеличены глубины на подходном канале порта.

"Впереди у нас еще два меморандума с крупными инвесторами. Мы нацелены на тесное и эффективное партнерство — прозрачное, понятное и прогнозируемое", — прокомментировал подписание меморандума руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

"Кернел" — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 г. акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию компания поставляет в более чем 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота. Мощности по хранению компании составляют 2,8 млн тонн, земельный банк — 390 тыс. га.

"Черноморск" — универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов — наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта — свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров — 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU длиной до 300 м.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: подсолнечник , кернел 32055967 , порт

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Крупнейший производитель подсолнечного масла инвестирует в реконструкции порта
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