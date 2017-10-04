Крупнейший производитель программного обеспечения переходит на блокчейн

04 октября 2017, 09:55
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Компания Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок

Крупнейший производитель программного обеспечения переходит на блокчейн | Компании | Дело Увеличить картинку

Крупнейший производитель корпоративного программного обеспечения и серверного оборудования Oracle в следующем году представит блокчейн-платформу для управления цепями поставок, пишет Business Insider.

"Блокчейн призван в корне изменить существующие бизнес-процессы, сделав взаимодействие между компаниями более безопасным, прозрачным и эффективным", — отметил старший вице-президент Oracle Cloud Platform Амит Завери.

Многофункциональная платформа в настоящее время находится на стадии бета-тестирования. В основе платформы лежит технология Hyperledger Fabric. Данная технология используется такими компаниями, как IBM, Cisco, SAP и Intel.

Oracle присоединилась к блокчейн-консорциуму Hyperledger в конце августа.

"Мы рады поддержке Hyperledger Fabric компанией Oracle. Это еще одно подтверждение тому, что рынок нуждается в стандартизованной платформе для корпоративных решений на базе распределенного реестра", — сказал исполнительный директор блокчейн-консорциума Hyperledger Брайан Белендорф.

Как сообщалось, Международный валютный фонд может перейти на технологию блокчейнв будущем.

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Теги: программное обеспечение

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Крупнейший производитель программного обеспечения переходит на блокчейн | Компании | Дело
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