Крупнейший производитель сахара создал новую компанию совместно с IT-фондом

30 января 2017, 18:39
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Новая компания "Agro Сore" будет заниматься разработкой IT-проектов для аграриев

Крупнейший производитель сахара создал новую компанию совместно с IT-фондом | АПК | Дело Увеличить картинку

Украинский агрохолдинг "Астарта" и эксперт в сфере высоких технологий Borsch Ventures создали предприятие "Agro Сore" (ООО "Агро Кор").

Новая компания начнет разрабатывать проекты в области инновационных систем управления агробизнесом. На первом этапе основной базой для апробации и внедрения высокотехнологических продуктов "Agro Сore" будут предприятия агропромхолдинга "Астарта-Киев".

"Следуя мировым трендам, "Астарта" внедряет новые технологии в производственных процессах. Благодаря этому компания за последние несколько лет существенно повысила эффективность выполнения полевых работ и оптимизировала использование материально-технических ресурсов. Сотрудничество с Borsch Ventures открывает новые взаимовыгодные перспективы для этой работы, а наши общие наработки дадут участникам агрорынка доступ к качественно новому уровню управления сельскохозяйственным бизнесом",— рассказывает Виктор Иванчик, генеральный директор "Астарта-Киев":

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

За девять месяцев 2016 года "Астарта" увеличила чистую прибыль почти в три раза, до 78,617 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Ее консолидированная выручка за девять месяцев возросла 8,2% — до 216,478 млн евро.

Borsch Ventures — фонд холдинга KM Core, создан для поддержки и развития инновационных компаний в таких сферах, как микроэлектроника и электроника, нанотехнологии и IТ. KM Core является пионером хай-тек индустрии в Восточной Европе с широкой географией бизнеса: Украина, Европа, США, Канада, Израиль.

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , аграрии , IT , астарта , сахар

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Крупнейший производитель сахара создал новую компанию совместно с IT-фондом | АПК | Дело
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