Крупнейший производитель сахара увеличит земельный банк в 1,6 раза

Агрохолдинг "Астарта", крупный производитель сахара и сельскохозяйственной продукции, намерен увеличить земельный банк до 400 тыс. га до 2020 года, сообщил журналистам операционный директор холдинга Желько Эрцег.

"Увеличение земельного банка это постоянный процесс. Сейчас земельный банк составляет 250 тыс. га. С начала 2017 года земельный банк увеличился на 12 тыс. га. По нашей стратегии до 2020 года мы должны выйти на 400 тыс. га, это одно из основных направлений инвестирования. Наши планы наращивать по году около 50 тыс. га", — сообщил он в кулуарах Киевского международного экономического форума в четверг.

По словам операционного директора, сейчас в Полтавской области агрохолдинг строит два элеватора мощностью 100 тыс. тонн каждый.

"У нас есть элеваторная программа, она уже осуществляется, сейчас в активном строительстве два элеватора по 100 тыс. тонн и третий элеватор мы начнем строить до конца этого года в Полтавской области. Это даст выполнение первоначальной программы", — отметил Ж.Эрцег.

По его мнению, открытие рынка земли в Украине при определенных условиях может дать толчок к значительному притоку инвестиций в страну.

"Это возможно слишком оптимистично, но если это (открытие рынка земли — ИФ) пойдет масштабно, если это не будет длинный процесс с массой административных ограничений, если будет дана возможность инвесторам приобретать землю, я считаю, в Украине произойдет самый большой инвестиционный бум за всю ее историю, и это даст веру и смелость инвесторам для дальнейшего инвестирования", — сказал операционный директор.

Как сообщало Delo.UA, АМКУ разрешил "Астарте" приобрести более 50% доли в уставном капитале следующих компаний: "Сельскохозяйственное предприятие Агро-КА Полтава" (с. Тарасовка, Полтавская обл.), "Злагода плюс" (с. Тарасовка, Полтавская обл.), "Агро-Регион" (с. Великие Деревичи, Житомирская обл.).

Ранее стало известно, что "Астарта" претендует на $25 млн кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По информации ЕБРР, общая стоимость проекта оценивается в $83,1 млн.

ЕБРР в октябре 2017 года рассмотрит вопрос о выделении этого кредита для "Астарты". В сотрудничестве с банком, компания хочет построить и купить шесть зернохранилищ общей мощностью 480 тыс. тонн и построить одно хранилище сахара общей емкостью 50 тыс. тонн в Полтавской и Хмельницкой областях.

Отмечается, что хранилища будут построены на необработанных землях или на существующих логистических объектах. Также проектом не предусмотрены дополнительные приобретения земли.

Это не первая инвестиция "Астарты" в энергоэффективность: компания построила биоэнергетический комплекс (БЭК) в Глобино (Полтавская обл.) для обеспечения биогазом сахарного и соеперерабатывающего заводов.

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").