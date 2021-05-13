Крупнейший в Европе завод по производству горнолыжного снаряжения построят в Виннице

В Виннице начинается строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения.

Об этом заявили в Совете экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

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Указано, что строительство проходит в границах индустриального парка "Винтер Спорт". Проект реализуется австрийской компанией Head International Holding GmbH.

Как отмечается, на реализацию проекта потратят почти $90 млн.

Строительство завода инвесторы планируют завершить в конце 2022 года, а ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться во втором квартале 2023 года.

Предполагается, что в результате реализации проекта будет налажено годовое производство лыж (500 тысяч единиц), лыжных ботинок (650 тысяч единиц) и лыжных креплений (1,3 млн единиц).

Известно, что индустриальный парк "Винтер Спорт" размещается на участке около 250 тысяч квадратных метров, из них на 42 тысячах будут расположены производственные и административные здания.

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