Потребрынки 30 минут назад

Крупнейший в Украине производитель пива отчитался о результатах работы в 2019 году

"AB InBev Efes Украина" запустила несколько сортов американского пива, английский эль, бельгийский эль и новое фруктовое пиво

Крупнейший в Украине производитель пива отчитался о результатах работы в 2019 году Крупнейший в Украине производитель пива отчитался о результатах работы в 2019 году
Фото: Mport

Компания "AB InBev Efes Украина" объявила результаты работы за 2019 год. По итогам прошлого года, импортный сегмент демонстрирует стабильный результат с небольшим приростом. Об этом сообщает All Retail.

В частности AB InBev Efes Украина запустила несколько сортов американского пива Goose Island: Goose Island IPA, Goose Island 312 (нефильтрованное пиво), Goose Island Midway, а также английский эль Boddingtons Pub Ale, бельгийский эль Tripel Karmeliet и новое фруктовое пиво Hoegaarden Cranberry.

Активный рост продемонстрировали бренды экс-Efes, запущенные в начале 2019 года, ― "Белый Медведь", "Старий Мельник із Діжки" и Velkopopovický Kozel. Также демонстрируют рост премиальные бренды BUD, Corona и Stella Artois.

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Ранее стало известно, что Anheuser-Busch InBev (AB InBev) спрогнозировал снижение прибыли за первый квартал 2020 года на 10% из-за влияния вспышки коронавируса.

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