Крупный экспортер подсолнечного масла построит маслозавод

10 июля 2017, 15:05
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На данный момент компания ищет потенциального инвестора, с которым бы они могли начать строительство нового МЭЗ

Крупный экспортер подсолнечного масла построит маслозавод | АПК | Дело Увеличить картинку

Один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла "Олир Резорсиз" реализует проект по строительству маслоэкстракционного завода. Об этом заявил начальник управления развития бизнеса и маркетинга "Олир Резорсиз" Владимир Литвиненко в интервью "АПК-Информ".

По его словам, компания реализует ряд крупных проектов: дноуглубление, строительство нового парка резервуаров, покупка нового оборудования для лаборатории качества.

"Отдельно хотелось бы отметить проект по строительству МЭЗ. Строительство возможно на территории, непосредственно прилегающей к терминалу. Реализация проекта позволит создать синергию между производством и отгрузкой масла на экспорт путем снижения затрат на логистику", — сказал Литвиненко, заметив, что сейчас идет поиск инвестора для реализации данного проекта.

Компания "Олир Резорсиз" является одним из лидеров по перевалке наливных грузов в Украине. Объем перевалки крупнейшего логистического хаба, расположенного в г. Ильичевск, составляет около 1 млн т в год.

Терминал включает в себя 37 наземных резервуаров вместимостью от 1 000 до 5 000 м³. Единовременно: хранение; слив ж/д цистерн — 50 в сутки; слив автоцистерн — 80 в сутки; размещение — 150 ж/д цистерн на собственных ж/д путях общей длиной до 4 300 м; стафировочный комплекс: размещение 200 контейнеров под отгрузки флекситанками.

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Теги: апк , подсолнечник , инвестиции , строительство

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Крупный экспортер подсолнечного масла построит маслозавод | АПК | Дело
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