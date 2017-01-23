Крупный производитель яиц Ovostar увеличил производство на четверть

23 января 2017, 11:58
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Компания Ovostar Union, один из крупнейших производителей и экспортеров яиц, за 2016 год нарастила производство на 24%

Крупный производитель яиц Ovostar увеличил производство на четверть | АПК | Дело Увеличить картинку

По состоянию на 31 декабря 2016 общее поголовье компании Ovostar Union выросло на 16% по сравнению с предыдущим годом до 7,6 млн голов (в 2015 было 6,5 млн голов). В свою очередь, поголовье курицы-несушки за тот же период увеличилось на 22% и составило 6,5 млн голов (в 2015 году — 5,3 млн голов).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За отчетный период объем производства яиц увеличился на 24% по сравнению с предыдущим годом до 1479 млн шт. (в 2015 году — 1196 млн шт.). Объем реализации яиц увеличилась на 22% до 1054 миллионов яиц, при этом количество яиц, реализованных на экспорт, выросло на 34%, с 229 до 307 млн ​​шт. Средняя цена реализации яиц за год осталась примерно на том же уровне и составила 1,348 грн/шт. по сравнению с 1.374 грн/шт. в 2015 году.

В 2016 компания переработала 407 млн ​​яиц (в 2015 году — 347 млн ​​шт.). Объем реализации сухих яичных продуктов вырос на 9% до 2125 тонн (в 2015 году — 1941 тонна), при этом объем экспорта увеличился на 45% до 1320 тонн и составил 62% от общего объема продаж (в 2015 году — 908 тонн, 47%).

Объем реализации жидких яичных продуктов увеличился на 30% до 8689 тонн (в 2015 году — 6692 тонны), при этом объем экспорта составил 2161 тонну, в основном за счет поставок в страны ЕС.

Группа компаний Ovostar Union — одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц.

По материалам: Agravery
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Теги: апк , яйца , экспорт

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Крупный производитель яиц Ovostar увеличил производство на четверть | АПК | Дело
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