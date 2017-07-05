Крупный производитель яиц продал акций на полмиллиона долларов

05 июля 2017, 15:59
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Мажоритарный акционер холдинга "Овостар" продал на Варшавской фондовой бирже почти 19 тыс. акций компании на $579 тыс.

Крупный производитель яиц продал акций на полмиллиона долларов | АПК | Дело Увеличить картинку

Кипрская Prime One Capital Limited 29-30 июня 2017 года продала 18,571 тыс. акций Ovostar Union N.V. (Нидерланды) холдинговой компании агропромышленной группы "Овостар Юнион".

Согласно сообщению Ovostar Union на веб-сайте Варшавской фондовой биржи (WSE) средняя цена продажи одной акции составила PLN116,49 ($231,175 за шт. по текущему курсу).

По информации на сайте биржи, количество акций Ovostar Union в собственности Prime One Capital Limited составляет 4 млн 214,617 тыс. шт., что составляет 70,2% ценных бумаг в обращении.

Холдинговая компания группы — Ovostar Union N.V. в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.

Доля в 8,9% принадлежит польскому пенсионному фонду Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne, 5,4% — международной финансовой группе Fairfax Financial Holdings Limited, 7% — польскому пенсионному фонду Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZWBK.

"Овостар Юнион" по итогам 2016 года сократил чистую прибыль на 29% — до $22,5 млн по сравнению с 2015 годом, выручка в прошлом году возросла на 3% — до $77,7 млн.

Компания в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% — до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% — с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , яйца , варшавская биржа

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Крупный производитель яиц продал акций на полмиллиона долларов | АПК | Дело
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