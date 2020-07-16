Бизнес 50 минут назад

"В Европе выгодней": украинский производитель кормов для животных открыл завод в Литве

В производство было инвестировано 15 миллионов евро

Завод Kromotech в Литве. Фото: пресс-служба компании Завод Kromotech в Литве. Фото: пресс-служба компании
Завод Kromotech в Литве. Фото: пресс-служба компании

16 июля 2020 года, украинский производитель питания для домашних животных Kormotech запустил первое собственное производство в Европе. Завод по изготовлению влажных кормов для кошек и собак заработал в литовском городе Кедайняй.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Kormothech Ростислав Вовк.

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Новый объект был построен за один год. Общая сумма инвестиций составила 15 млн евро, где 10 млн евро кредитных ресурсов выделил ЕБРР. Изначально завод планировали открыть в арендованном помещении, однако в процессе создания производства планы изменились. Общая площадь составляет 4 тысячи квадратных метров, максимальная производственная мощность — 20 тысяч тонн кормов в год. В планах компании наращивать производство на 5 тонн ежегодно. 

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Также компания намерена запустить торговую площадь на территории Литвы для реализации продукции.

Украинский производитель кормов для животных запустил производство в Литве по причине выгодных условий, которые предоставляет государство — это частичная компенсация инвестиций государством, налоговые каникулы до 15 лет, строительство помещения под аренду с дальнейшим правом выкупа. Таким образом для развития бизнеса компания получила налоговые каникулы на 10 лет.

Новое производство Kormotech оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей: Somic, Karl Schnell, Ishida, Selo и др. 90% всех процессов на заводе автоматизировано, где часть задач выполняют роботы, аналогичные тем, что собирают машины. 

"Для полноценного функционирования в Литве нам нужно только 60 работников. Учить литовских коллег будут наши специалисты из Украины. Так мы еще раз следуем своим ценностям — "Развитие" и "Команда". Всего здесь мы будем изготавливать продукцию собственных брендов и под торговыми марками наших партнеров. Это новый шаг в нашей дальнейшей экспансии на мировом рынке", — добавляет Ростислав Вовк.

Компания Kormotech в Украине по состоянию на март 2020 года увеличила продажи кормов для животных на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом компания увеличила долю на рынке на 3%. На сегодняшний день Kormotech экспортирует продукцию в 32 страны мира. Среди них — США, Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Польша, Турция, Иран, Чили. В планах расширить границы экспорта и нарастить присутствие продукции на рынках ЕС и США. 

СПРАВКА:

ООО "Кормотех" — ведущий отечественный производитель питания для кошек и собак. Компания является лидером украинского рынка по объему реализации и занимает 61 строчку в мировом рейтинге "Top companies" от американского издания Petfood Industry. Мощности предприятия — это три высокотехнологичных завода по изготовлению кормов. Два завода по изготовлению сухих и влажных рационов расположены в экологически чистой зоне на Львовщине (Украина), и один по изготовлению влажных кормов — в городе Кедайняй (Литва). Компания производит продукцию под собственными брендами "Optimeal", "Клуб 4 лапы", "Мяу!", "Гав!" и "Master", а также по направлению private label для брендов торговых сетей. Конечными бенефициарами "Кормотех" является Ростислав и Елена Вовк.

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