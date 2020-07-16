"В Европе выгодней": украинский производитель кормов для животных открыл завод в Литве

16 июля 2020 года, украинский производитель питания для домашних животных Kormotech запустил первое собственное производство в Европе. Завод по изготовлению влажных кормов для кошек и собак заработал в литовском городе Кедайняй.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Kormothech Ростислав Вовк.

Новый объект был построен за один год. Общая сумма инвестиций составила 15 млн евро, где 10 млн евро кредитных ресурсов выделил ЕБРР. Изначально завод планировали открыть в арендованном помещении, однако в процессе создания производства планы изменились. Общая площадь составляет 4 тысячи квадратных метров, максимальная производственная мощность — 20 тысяч тонн кормов в год. В планах компании наращивать производство на 5 тонн ежегодно.

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Также компания намерена запустить торговую площадь на территории Литвы для реализации продукции.

Украинский производитель кормов для животных запустил производство в Литве по причине выгодных условий, которые предоставляет государство — это частичная компенсация инвестиций государством, налоговые каникулы до 15 лет, строительство помещения под аренду с дальнейшим правом выкупа. Таким образом для развития бизнеса компания получила налоговые каникулы на 10 лет.

Новое производство Kormotech оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей: Somic, Karl Schnell, Ishida, Selo и др. 90% всех процессов на заводе автоматизировано, где часть задач выполняют роботы, аналогичные тем, что собирают машины.

"Для полноценного функционирования в Литве нам нужно только 60 работников. Учить литовских коллег будут наши специалисты из Украины. Так мы еще раз следуем своим ценностям — "Развитие" и "Команда". Всего здесь мы будем изготавливать продукцию собственных брендов и под торговыми марками наших партнеров. Это новый шаг в нашей дальнейшей экспансии на мировом рынке", — добавляет Ростислав Вовк.

Компания Kormotech в Украине по состоянию на март 2020 года увеличила продажи кормов для животных на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом компания увеличила долю на рынке на 3%. На сегодняшний день Kormotech экспортирует продукцию в 32 страны мира. Среди них — США, Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Польша, Турция, Иран, Чили. В планах расширить границы экспорта и нарастить присутствие продукции на рынках ЕС и США.

СПРАВКА:

ООО "Кормотех" — ведущий отечественный производитель питания для кошек и собак. Компания является лидером украинского рынка по объему реализации и занимает 61 строчку в мировом рейтинге "Top companies" от американского издания Petfood Industry. Мощности предприятия — это три высокотехнологичных завода по изготовлению кормов. Два завода по изготовлению сухих и влажных рационов расположены в экологически чистой зоне на Львовщине (Украина), и один по изготовлению влажных кормов — в городе Кедайняй (Литва). Компания производит продукцию под собственными брендами "Optimeal", "Клуб 4 лапы", "Мяу!", "Гав!" и "Master", а также по направлению private label для брендов торговых сетей. Конечными бенефициарами "Кормотех" является Ростислав и Елена Вовк.