KSE та Мінекономіки залучають 2,1 млрд євро через цифровий портал інвестицій

До інвестиційного порталу України, створеного Міністерством економіки спільно з Київською школою економіки за підтримки уряду Великої Британії, додано 31 новий проєкт на загальну суму 2,1 млрд євро.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Ініціативи, запропоновані як приватними, так і державними компаніями, охоплюють різні сфери, включаючи енергетику, сільське господарство, машинобудування, транспорт і логістику, зелену металургію та виробництво будівельних матеріалів.

Географічно нові проєкти представлені в 13 областях України, найбільше з них у Львівській, Дніпропетровській і Київській областях.

Перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев наголосив, що інвестиційний портал розширюють, щоб запропонувати якомога більше можливостей для бізнесу в Україні. Приватні та державні компанії можуть подавати власні проєкти, які після аналізу розміщуються на порталі.

Загалом, на порталі вже представлено 126 проєктів загальною вартістю 28,9 млрд доларів.

На порталі за допомогою інтерактивної мапи та фільтрів можна переглянути розподіл проєктів за регіонами, галузями, загальним бюджетом і стадією реалізації. Платформа також містить розділ з практичними порадами для підприємців, які хочуть залучити фінансування, зокрема від уряду, міжнародних організацій та банків-партнерів.

Цифровий інвестиційний портал був розроблений у межах проєкту Good Governance Fund "Економічний хаб: Зміцнення макроекономічної стабільності", фінансованого UK International Development від уряду Великої Британії.

Додамо, Міністерство економіки представило Інвестиційний гайд України на Конференції з відновлення України – 2024 у Берліні. У документі міститься ключова інформація для інвесторів, експертів та аналітиків, які цікавляться економічною політикою, відновленням та інвестиційною діяльністю в Україні.