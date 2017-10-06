Кто по итогам 9 месяцев заплатил больше всего налогов

07 октября 2017, 08:15
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"Укргазвыдобування", "Нафтогаз" и "В.А.Т. Прилуки" — крупнейшие плательщики налогов в Украине по итогам 9 месяцев 2017 года

Кто по итогам 9 месяцев заплатил больше всего налогов | Рынки | Дело Увеличить картинку

ПАО "Укргазвыдобування" стало крупнейшим налогоплательщиком Украины по итогам девять месяцев 2017 года, перечислив в бюджет 15,4 млрд грн по сравнению с 8,8 млрд грн за аналогичный период 2016 года по данным Офиса крупных налогоплательщиков.

В тройку наибольших налогоплательщиков за указанный период, по данным Офиса крупных налогоплательщиков, также вошли "Нафтогаз" — 11,4 млрд грн, что на 0,5 млрд грн больше прошлогоднего показателя за этот период, а также "В.А.Т. Прилуки" — 10.8 млрд грн, в то время как за 9 месяцев 2016 года компания уплатила 8,3 млрд грн.

Одна из крупнейших табачных компаний "Филип моррис Украина" уплатила 9,6 млрд грн, что на 1 млрд грн больше показателей за январь-сентябрь 2016 года. За ним следует "Энергоатом" с показателем 7,3 млрд грн при 3,8 млрд грн за девять месяцев 2016 года. ПАО "Джей ти интернешнл Украина" отчислило 6,8 млрд грн налоговых платежей при прошлогоднем показателе 5,5 млрд грн.

Согласно данным Офиса крупных налогоплательщиков, также в десятку крупнейших налогоплательщиков вошли "Укртрансгаз" — 6,2 млрд грн, госпредприятие "Энергорынок" — 5,2 млрд грн, "Укрнафта" — 5,2 млрд грн и "Империал тобакко продакшн Украина" — 5,1 млрд грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: налоги , нафтогаз 20077720

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Кто по итогам 9 месяцев заплатил больше всего налогов | Рынки | Дело
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