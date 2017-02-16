Куда Украина экспортировала муку в 2016 году

За 2016 год Украина экспортировала муки на $74,53 млн, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Такие данные предоставляет Государственная фискальная служба Украины.

Основным покупателем украинской муки стал Китай — было закуплено продукции на $16,5 млн. Второе место занимает КНДР — $6,4 млн. Молдова, которая долгое время была основным покупателем нашей муки, опустилась на 3 место — за 2016 год закупила муки на $6,2 млн.

Если смотреть на результаты экспорта муки первого месяца года, то можно сделать вывод о смене географии поставок. На первое место вышли африканские страны. Так, в Анголу экспортировали 20 тыс. тонн стоимостью $975 тыс.

При этом Украина наращивает импорт муки. Если за 2015 год было ввезено продукции на $526 тыс., то за 2016 — $541 тыс.

Примечательно, что Россия остается основным поставщиком муки в Украину, но ее доля в общем импорте сокращается. В 2015 году из РФ в Украину ввезли на $281 тыс. (53,7% от общем объеме импорта). За 2016 год поставки сократились до $186 тыс. (34.3% от общего объема). А вот Италия, напротив, нарастила поставки муки — доля в общем импорте увеличилась на 4,5%. За 2016 года импорт из Италии достиг $131 тыс. Третье место среди импортеров заняла Венгрия — $102 тыс.

Структура импортеров в январе 2017 года не сильно изменилась. Традиционно в Украину поставляют муку из России и Италии.

Напомним, что с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ) Украина экспортировала 163,9 тыс. тонн муки, что на 12,2 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.