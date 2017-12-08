Куриное королевство: Топ-10 крупнейших производителей курятины в Украине

По итогам 2016 года украинские компании увеличили производство мяса 8,6% — до 1,35 млн тонн. Тенденция к увеличению объемов производства поддерживается производителями и в начале 2017 году. За пять месяцев текущего года было произведено 588 тыс. тонн мяса, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Традиционно стремительными темпами растет производство свежей, охлажденной и замороженной курятины. Согласно данным Госстата, за указанный период было изготовлено более 1 млн тонн курятины и других видов птичьего мяса, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

Топ-10 крупнейших производителей мяса птицы Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

Лидером среди производителей остаемся агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), занимая более 50% рынка. Основным двигателем развития компании остается наращивание экспорта. За 2016 год компания отгрузила на внешние рынки 193,68 тыс. тонн продукции, что составляет 80,7% от общего годового экспорта из Украины. Кроме того, МХП продолжает скупать производственные площадки за границей. В начале 2017 году стало известно, что холдинг Юрия Косюка вложил в строительство мясоперерабатывающего завода в Словакии около $3 млн.

Несмотря на вирус африканской чумы свиней (АЧС), растет производство свинины — на 2,1% по итогам 2016 года, до 276,2 тыс. тонн. Лидерство среди производителей традиционно занимает "АПК-Инвест", на втором месте "Агропродсервис". "Даноша" занимает третье место.

Выросло и производство говядины, что не характерно для этого сегмента — последние несколько лет продажи говядины падали. Производство достигло 76,2 тыс. тонн (+6,3% за 2016 год).

Ценовой вопрос

За первое полугодие 2017 года цены на все виды мяса росли. По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", стоимость свинины выросла на 39% — средняя цена 1 кг продукции в рознице достигла 94,3 грн. Причина — распространение АЧС, из-за чего фермеры вынуждены вырезать зараженное поголовье.

"На рынке мяса цены на свинину продолжают расти, тем самым поддерживая рост стоимости смежных продуктов (говядины и курятины), поскольку потребители и перерабатывающие предприятия заменяют свинину говядиной и курятиной", — комментирует Евгений Дворник, эксперт аграрных рынков ассоциации УКАБ.

В первом полугодии цена за 1 кг говядины достигла 103 грн, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошло года. Цены на курятину по итогам первых шести месяцев выросли на 12% — до 44,5 грн. Добавим, что еще одной причиной роста цен на курятину остается постоянный рост экспорта продукции за границу.

Куриный взлет

Украина остается нетто-экспортером куриного мяса. За прошлый год производители отгрузили на внешние рынки 240 тыс. тонн куриного мяса на $292,5 млн. В денежном эквиваленте прирост экспорта составил 22,5%.

По данным Государственной фискальной службы, основным покупателем украинской курятины остается Ирак — доля экспорта в эту страну достигает 26,79%. На второе место вышел Египет с долей в 12,35%. Тройку крупнейших покупателей замыкают Нидерланды — 11,16%.

В первом полугодии 2017 году география экспорта куриного мяса и продуктов переработки изменилась под влиянием запрета на экспорт продукции птицеводства из Украины, который Евросоюз ввел в начале декабря 2016 года.

Основная причина запрета — распространение птичьего гриппа.

Отметим, что в 2016 году на долю Европы приходилось 23,97% от всех экспортных поставок курятины из Украины, в денежном эквиваленте — $70,1 млн. Кроме очевидных причин, а именно потери основного покупателя, запрет со стороны ЕС был красным сигналом для всех остальных импортеров, поскольку многие страны в вопросах безопасности равняются на Европу.

Уже под конец января 2017 года запрет на экспорт был снят с ряда регионов, где не были зафиксированы вспышки заболевания. Под запретом осталось три области — Одесская, Херсонская, Черновицкая. Поскольку в этих регионах не располагается ни одно крупное производства, угрозы снижения экспорта не было. В мае 2017 года Евросоюз открыл свой рынок для курятины из всех областей.

Из-за птичьего гриппа запрет на поставку курятины со всей территории Украины в начале весны 2017 года ввели Катар, Ирак, Китай, Йемен, Иордания. Частичный запрет ввели Гонконг, Саудовская Аравия, ОАЭ. Именно этот факт значительно повлиял на географию экспорта этой продукции — тройку лидеров покинул Ирак. Важно отметить, что все вышеперечисленные страны уже летом открыли свой рынок для украинской птицы.

Из-за этих факторов в первом полугодии 2017 основным покупателем украинской курятины стал Египет с долей в 22,68%, на втором месте расположились Нидерланды — 18,26%. В тройку лидеров попал Азербайджан с долей в 6,96%.

Мясное проседание

Дела с экспортом свинины обстоят не так хорошо. За 2016 год украинские производители продали на внешние рынки 3 тыс. тонн свиного мяса. Экспортная выручка составила $5,1 млн — в 10,7 раз меньше, чем в 2015-м. Объемы экспорта просели из-за отказа России от украинской свинины, который вступил в силу 1 января 2016 году. До 2016 года РФ была основным покупателем свинины украинского производства — на ее долю приходилось 96,56% от всех внешних поставок. Таким образом, в 2016 году крупнейшим покупателем свинины стала Грузия с долей экспорта 50,15%. Далее следует Армения (18,16%) и Гонконг (15,72%).

Казалось бы, свиноводы должны были активизироваться и начать искать новые рынки для сбыта своей продукции, но этого не произошло.

За первое полугодие 2017 года объемы экспорта хоть росли, но не за счет открытия новых рынков, а за счет наращивания объемов поставок в Грузию. За шесть месяцев 2017 года экспорт свинины в денежном выражении вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от экспорта в целом составила $7,47 млн, из которых $4,81 млн принесла Украине Грузия.

Экспорт говядины в 2016 году составил 35 тыс. тонн. В денежном выражении — $82,8 млн, что на 1,42% меньше, чем годом ранее.

Сохранить объемы экспорта после запрета на поставку говядины со стороны России Украине помогла Беларусь. Поставки в эту страну только свежей и охлажденной говядины за 2016 год выросли в рекордные 166 раз. Также Беларусь вошла в тройку лидеров среди покупателей мороженной говядины.

За первое полугодие 2017 года Украина продолжила экспортировать свежую и охлажденную говядину в Беларусь. Мороженная говядина вывозится в Азербайджан и Казахстан. Общий экспорт говядины за первое полугодие 2017 года составил $55,11 млн.

Таким образом, основными драйверами развития мясной отрасли в Украине остаются производители курятины. На долю этой продукции припадает 74% от всего производства мяса в стране, а также 86% от всего экспорта. Птицеводы активно продолжают расширять свою географию поставок, чего нельзя сказать о производителях свинины и говядины.