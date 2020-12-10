Латвия нашла сальмонеллу в куриных яйцах из Украины

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии заявляет, что по результатам лабораторных исследований в образце свежих куриных яиц происхождением из Украины была обнаружена сальмонелла. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения. Отмечается, что груз изначально был доставлен из Украины в Литву, поэтому о результатах исследования Латвия проинформировала и соответствующую литовскую службу.

В целом в текущем году лабораторные исследования в рамках усиленного пограничного контроля в Латвии прошли 509 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения.

Читайте также: Квартальная прибыль крупнейшего украинского производителя яиц упала в четыре раза

Из них 198 были проверены на сальмонеллу, а 311 — на остатки наркотиков. Сальмонелла была обнаружена в двух образцах. Отмечается, что эти продукты продолжат подвергаться усиленному пограничному контролю и далее.

Отметим, что Украина в январе-октябре текущего года сократила экспорт яиц почти на 20%.

Напомним также, что в мае компания Gallusman, входящая в украинский холдинг Ovostar Union, заявила о планах строительства современного комплекса по производству яиц в Латвии.