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АПК 1 час назад

Латвия нашла сальмонеллу в куриных яйцах из Украины

Продветслужба балтийской страны уже второй раз в этом году находит кишечного паразита в украинских яйцах

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии заявляет, что по результатам лабораторных исследований в образце свежих куриных яиц происхождением из Украины была обнаружена сальмонелла. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения. Отмечается, что груз изначально был доставлен из Украины в Литву, поэтому о результатах исследования Латвия проинформировала и соответствующую литовскую службу.

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В целом в текущем году лабораторные исследования в рамках усиленного пограничного контроля в Латвии прошли 509 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения.

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Из них 198 были проверены на сальмонеллу, а 311 — на остатки наркотиков. Сальмонелла была обнаружена в двух образцах. Отмечается, что эти продукты продолжат подвергаться усиленному пограничному контролю и далее.

Отметим, что Украина в январе-октябре текущего года сократила экспорт яиц почти на 20%.

Напомним также, что в мае компания Gallusman, входящая в украинский холдинг Ovostar Union, заявила о планах строительства современного комплекса по производству яиц в Латвии.

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