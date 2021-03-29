Латвия запретила продажу украинских яиц

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) отозвала из продажи на территории страны все импортированные из Украины куриные яйца с неправильной маркировкой, передает Delfi.

Как отмечает издание, в ходе проведенных проверок было выявлено, что в местах торговли доступны поставленные из Украины яйца с маркировкой "Яйца кур, содержащихся на ферме".

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При этом, в PVD заявляют, что не имеют гарантий того, что в Украине несушки содержатся в согласовании со стандартами Европейского Союза.

"При импорте яиц в ЕС на маркировке должна содержаться следующая информация — "Метод содержания несушек НЕ отвечает стандартам ЕС", — пояснили в PVD.

В службе отметили, что в дальнейшем маркировке яиц будет уделяться большее внимание при контроле на границе, чтоб подобная продукция не поступала в страну.

Напомним, в декабре прошлого года Продовольственно-ветеринарная служба Латвии заявила, что в образце свежих куриных яиц происхождением из Украины была обнаружена сальмонелла.

Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения. Отмечается, что груз изначально был доставлен из Украины в Литву, поэтому о результатах исследования Латвия проинформировала и соответствующую литовскую службу.

Ранее сообщалось, что в первой половине августа 2019 года Министерство земледелия Латвии призвало Еврокомиссию строже следить за украинскими производителями яиц, чтобы уберечь латвийских потребителей от сальмонеллы.