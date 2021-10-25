Лечить нельзя игнорировать: как правильно вести себя при затяжном насморке, его причины

Длительное течение насморка нельзя игнорировать. Это чревато появлением осложнений и переходом заболевания в хроническую форму. Какой насморк называют затяжным? Тот, который длится более 10 дней (как при наличии, так и при отсутствии лечения). При таком продолжительном течении болезни недопустимо заниматься самолечением, необходимо выяснить причину проблемы.

Что способствует появлению затяжного насморка

Длительная заложенность носа, выделения слизи и гноя в большинстве случаев являются последствиями неправильного лечения. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются люди, которые решают не обращаться к врачу и назначают сами себе препарат местного действия, в итоге неправильно рассчитывают дозировку и длительность приема. Иногда хронический ринит — результат подобных действий. Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод: самолечение насморка заканчивается осложнениями.

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Другие возможные причины затяжного течения болезни:

Частое или длительное применение сосудосуживающих средств.

Как только возвращается заложенность носа, многие сразу используют капли или спрей, которые устраняют этот неприятный симптом. Однако во время лечения нужно комплексно воздействовать на причину проблемы, а не применять препараты для сужения сосудов. Например, доктора назначают противовоспалительные, бактерицидные или другие лекарства после анализа клинической картины.

При затяжном насморке могут назначить фитокомплекс "Синупрет", который снимает отечность и подавляет жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов. Как и другие препараты, принимать его нужно только после получения соответствующих рекомендаций от лечащего врача.

Сосудосуживающие средства, в свою очередь, могут вызывать привыкание и только облегчают состояние. Перед их применением важно изучить инструкцию, а в ней, как правило, есть информация следующего содержания: "Не рекомендовано использовать более 5 дней".

Самолечение народными методами.

Некоторые народные средства агрессивны, вызывают раздражение слизистой оболочки носа и пересушивают ее. Местное применение сока лимона, лука и чеснока очень опасно — чревато ожогом. При таком исходе придется решать сразу 2 проблемы и проходить восстанавливающее лечение.

Пониженная влажность воздуха в помещении, где больной проводит много времени.

Условия жизни играют важную роль и имеют непосредственное влияние на течение болезни. Температура воздуха не должна быть слишком высокой или низкой. Согласно санитарным нормам, оптимальными называют следующие показатели: 20-24 °С зимой и 24-25 °С летом. Влажность должна быть не ниже 40%, золотая середина — 45%. При более низких показателях слизистая носа пересыхает, повышается чувствительность организма к инфекциям, в результате чего у больного усиливается насморк.

Игнорирование постельного режима.

Решили перенести простуду на ногах, не пропускать работу и спортивные тренировки? Запущенный насморк станет одним из самых безобидных последствий. Доктора не рекомендуют переносить простуду на ногах в период, когда иммунитет становится наиболее слабым, а организм нуждается в отдыхе. В большинстве случаев естественные защитные силы не справляются с нагрузками и заболеванием одновременно.

Неправильное лечение из-за неполной диагностики.

Затяжное течение насморка происходит не только из-за попадания в организм вирусной или бактериальной инфекции. Причинами также могут выступать аллергические реакции, полипы, увеличенные аденоиды и механические повреждения носовой полости. Важно пройти полную диагностику, а затем на основании результатов анализов получить лечение.

Важно! Запись на прием к опытному отоларингологу или получение консультации у терапевта — это всегда правильное решение, независимо от течения болезни.

Поводы для срочного обращения к специалисту

В следующих случаях нужно незамедлительно идти на прием к доктору:

заложенность носа, которая не проходит после применения препаратов;

невыносимый зуд (частый симптом аллергических реакций, как и повышенное слезотечение);

появление сильных головных болей (характерно для гайморита);

преобразование прозрачных выделений в густой гнойный экссудат;

гнилостный запах в носовой полости.

При затрудненном дыхании и общем резком ухудшении самочувствия стоит вызвать скорую помощь.