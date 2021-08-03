Новости компаний 1 час назад

Ленточный транспортер: о применении и преимуществах оборудования

Ленточные транспортеры для удобного перемещения сыпучих грузов. Преимущества и эксплуатация высокопроизводительного оборудования

Ленточный транспортер: о применении и преимуществах оборудования Ленточный транспортер: о применении и преимуществах оборудования

Для перемещения сыпучих веществ на производственных предприятиях используются ленточные транспортеры наклонного и горизонтального, открытого и закрытого типов. Конструкции относительно просты, включают приводную и натяжную станции, погрузочные и разгрузочные клапаны. Вы можете выбрать и купить ленточный транспортер с разными техническими параметрами от производителя и использовать по назначению. Это оборудование непрерывного действия востребовано во многих отраслях. В транспортерах используются маслостойкие или шевронные ленты. В зависимости от модификации аппараты комплектуются определенным количеством роликов и мотор-редуктором с необходимыми характеристиками.

Направления эксплуатации: кто выбирает ленточные конвейеры

Перемещение штучных и сыпучих грузов (строительные материалы, руда, детали, уголь) — основное направление работы транспортеров. Эта функция необходима:

Подписывайся на самые важные новости в Telegram
  • в строительстве и на горнодобывающих шахтах;
  • на металлургических предприятиях;
  • в портовых терминалах;
  • на заводах с поточным производством;
  • в логистических комплексах.

Используют ленточные конвейеры и при движении сырья на линиях машинной, ручной обработки, сортировки почти во всех отраслях промышленности. Востребованное оборудование имеет отличительные положительные особенности.

Преимущества ленточных транспортеров

Длина конвейера может достигать ста метров, а продуктивность — до 1 500 т/ч. Дополнительные преимущества для эксплуатации — наличие датчиков контроля скорости схода ленты. К другим плюсам конвейеров относятся:

  • длительность эксплуатации — комплектация барабанами с рифленой резиной снижает вероятность проскальзывания ленты в процессе работы;
  • надежность и простота монтажа;
  • минимизация рисков повреждения транспортируемого зерна и другой продукции;
  • относительно небольшой вес;
  • универсальность — возможность применения в разных сферах, включая сельскохозяйственные предприятия;
  • высокая скорость перемещения;
  • незначительные затраты энергии.

Высокая эффективность ленточных конвейеров — залог их популярности для современных предприятий. Полный контроль за работой оборудования позволяет перемещать сырье, заготовки и сохранять их в хорошем состоянии. Транспортеры с лентами разного типа подбираются индивидуально в зависимости от задач, которые заказчикам необходимо решить.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє
Як лідеру приборкати хаос? IdeasFirst готує воркшоп для тих, хто хоче зрозуміти майбутнє
У Києві пройде U Tomorrow Summit — від найбільшого інноваційного парку Східної Європи
У Києві пройде U Tomorrow Summit — від найбільшого інноваційного парку Східної Європи
Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников
Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. ЕСПЧ принял иск Медведчука против Украины

  3. Украина начала закупать белорусское сухое молоко на местной бирже

  4. В Киеве обезвредили ОПГ, грабившую иностранцев в развлекательных заведениях

  5. Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет — СМИ

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...