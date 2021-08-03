Ленточный транспортер: о применении и преимуществах оборудования

Для перемещения сыпучих веществ на производственных предприятиях используются ленточные транспортеры наклонного и горизонтального, открытого и закрытого типов. Конструкции относительно просты, включают приводную и натяжную станции, погрузочные и разгрузочные клапаны. Вы можете выбрать и купить ленточный транспортер с разными техническими параметрами от производителя и использовать по назначению. Это оборудование непрерывного действия востребовано во многих отраслях. В транспортерах используются маслостойкие или шевронные ленты. В зависимости от модификации аппараты комплектуются определенным количеством роликов и мотор-редуктором с необходимыми характеристиками.

Направления эксплуатации: кто выбирает ленточные конвейеры

Перемещение штучных и сыпучих грузов (строительные материалы, руда, детали, уголь) — основное направление работы транспортеров. Эта функция необходима:

в строительстве и на горнодобывающих шахтах;

на металлургических предприятиях;

в портовых терминалах;

на заводах с поточным производством;

в логистических комплексах.

Используют ленточные конвейеры и при движении сырья на линиях машинной, ручной обработки, сортировки почти во всех отраслях промышленности. Востребованное оборудование имеет отличительные положительные особенности.

Преимущества ленточных транспортеров

Длина конвейера может достигать ста метров, а продуктивность — до 1 500 т/ч. Дополнительные преимущества для эксплуатации — наличие датчиков контроля скорости схода ленты. К другим плюсам конвейеров относятся:

длительность эксплуатации — комплектация барабанами с рифленой резиной снижает вероятность проскальзывания ленты в процессе работы;

надежность и простота монтажа;

минимизация рисков повреждения транспортируемого зерна и другой продукции;

относительно небольшой вес;

универсальность — возможность применения в разных сферах, включая сельскохозяйственные предприятия;

высокая скорость перемещения;

незначительные затраты энергии.

Высокая эффективность ленточных конвейеров — залог их популярности для современных предприятий. Полный контроль за работой оборудования позволяет перемещать сырье, заготовки и сохранять их в хорошем состоянии. Транспортеры с лентами разного типа подбираются индивидуально в зависимости от задач, которые заказчикам необходимо решить.