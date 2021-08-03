Ленточный транспортер: о применении и преимуществах оборудования

Для перемещения сыпучих веществ на производственных предприятиях используются ленточные транспортеры наклонного и горизонтального, открытого и закрытого типов. Конструкции относительно просты, включают приводную и натяжную станции, погрузочные и разгрузочные клапаны. Вы можете выбрать и купить ленточный транспортер с разными техническими параметрами от производителя и использовать по назначению. Это оборудование непрерывного действия востребовано во многих отраслях. В транспортерах используются маслостойкие или шевронные ленты. В зависимости от модификации аппараты комплектуются определенным количеством роликов и мотор-редуктором с необходимыми характеристиками.
Направления эксплуатации: кто выбирает ленточные конвейеры
Перемещение штучных и сыпучих грузов (строительные материалы, руда, детали, уголь) — основное направление работы транспортеров. Эта функция необходима:
- в строительстве и на горнодобывающих шахтах;
- на металлургических предприятиях;
- в портовых терминалах;
- на заводах с поточным производством;
- в логистических комплексах.
Используют ленточные конвейеры и при движении сырья на линиях машинной, ручной обработки, сортировки почти во всех отраслях промышленности. Востребованное оборудование имеет отличительные положительные особенности.
Преимущества ленточных транспортеров
Длина конвейера может достигать ста метров, а продуктивность — до 1 500 т/ч. Дополнительные преимущества для эксплуатации — наличие датчиков контроля скорости схода ленты. К другим плюсам конвейеров относятся:
- длительность эксплуатации — комплектация барабанами с рифленой резиной снижает вероятность проскальзывания ленты в процессе работы;
- надежность и простота монтажа;
- минимизация рисков повреждения транспортируемого зерна и другой продукции;
- относительно небольшой вес;
- универсальность — возможность применения в разных сферах, включая сельскохозяйственные предприятия;
- высокая скорость перемещения;
- незначительные затраты энергии.
Высокая эффективность ленточных конвейеров — залог их популярности для современных предприятий. Полный контроль за работой оборудования позволяет перемещать сырье, заготовки и сохранять их в хорошем состоянии. Транспортеры с лентами разного типа подбираются индивидуально в зависимости от задач, которые заказчикам необходимо решить.