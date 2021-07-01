После теста в США и Европе сервис грузоперевозок от Uber может появиться в Украине

Услуга грузоперевозок от Uber Freight, возможно, появится в Украине. Сейчас продукт тестируют на других рынках.

Об этом рассказал менеджер по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Артем Панченко во время пресс-конференции, посвященной пятилетию работы компании в Украине.

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В частности, об услуге грузоперевозок в Uber отмечают, что запуск сервиса в перспективе возможен в Украине. Напомним, что еще в 2017 году Uber запустил в США сервис для заказа грузоперевозок у частных дальнобойщиков — Uber Freight, который можно использовать с помощью приложения для iOS и Android.

"Продукт активно развивается и наверняка ему место быть в Украине, но пока мы его тестируем на рынке США и Центральной Европы, что уже недалеко от Украины", — рассказал Артем Панченко.

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Что касается альтернативного вида транспорта, такого как электросамокаты и электробайки, Артем Панченко рассказал корреспонденту Delo.ua, что запуск таких услуг в Украине компания не ставит в приоритет.

"Это довольно специфическое направление, а Uber сконцентрирован на развитии пассажирских перевозок. Однако мы будем смотреть по ситуации", — говорит менеджер.

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Та же участь ждет летающее такси UberAIR — в ближайшем будущем в Украине его не будут запускать, так как необходимо внедрить высокие технологии, чтобы максимально безопасно совершать такого рода перевозки, и законодательная база страны не предусматривает данный вид перевозок.

Напомним, что Uber Shuttle с 11 мая возобновил свою работу в Киеве на 48 маршрутах.