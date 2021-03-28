Транспорт 20 минут назад

Lexus выпускает на рынок концептуальную версию электроседана (ВИДЕО)

Официальная презентация новой модели состоится 30 марта этого года

Фото: скриншот видео YouTube/ Kirk Kreifels Фото: скриншот видео YouTube/ Kirk Kreifels
Фото: скриншот видео YouTube/ Kirk Kreifels

В интернете опубликовали видео, демонстрирующее концептуальную версию нового электрокара марки Lexus.

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Как сообщает Motor Media Review, первое видео посвящено больше внешнему виду, а последний видеоролик демонстрирует архитектуру концепта, а также двухмоторную трансмиссию.

По информации издания, на сегодняшний день данные о спецификациях транспортного средства отсутствуют.

При этом, ранее Lexus демонстрировал прототип кросса с двумя электромоторами. Каждый электродвигатель генерирует 201 лошадиную силу. Крутящий момент составляет 300 Нм.

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Кроме трансмиссии ролик показывает футуристический интерьер автомобиля. Четырехместная модель получит руль в форме вилки. В то же время, электрокар будет иметь минималистичные дверные панели.

Из предыдущих тизеров видно, что модель будет оснащаться тонкими фарами. Транспортное средство похвастается стильным ветровым стеклом, обтекаемым кузовом и светится значком Lexus.

Электрокар представят 30 марта. По мнению экспертов, авто должно стать новой концепцией, которая ознаменует начало следующего поколения.

Напомним, в июне прошлого года издание Car Advice опубликовало официальные фотографии Lexus IS четвертого поколения.

 

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