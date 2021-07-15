ЛІГА:ЗАКОН презентует итоги исследования "Индекс легкости работы бухгалтера"

16 июля, в День бухгалтера и аудитора, компания ЛІГА:ЗАКОН представит результаты всеукраинского исследования "Индекс легкости работы бухгалтера", которое проводит уже четвертый год подряд.
Также в рамках мероприятия состоится праздничная церемония награждения победителей Национальной премии "Выбор бухгалтера", определенных путем всеукраинского голосования.
Мероприятие состоится в формате онлайн-конференции на тему "Диджитализация профессии бухгалтера: проблемы сегодняшнего дня и перспективы будущего".
В этот раз авторы исследования акцентируют внимание на теме тотальной диджитализации в профессии бухгалтера, вызванной и карантинными требованиями, и тенденциями нынешнего времени. Бухгалтер является важной частью команды и нуждается в инновационных, диджитальных инструментах для качественного выполнения поставленных перед ним задач.
На мероприятии будут рассмотрены такие вопросы:
— что изменилось для бухгалтера в новых реалиях?
— какова ситуация с диджитализацией бухгалтерской деятельности на сегодняшний день?
— какие вызовы и трудности возникли и как их пришлось решать?
— какими стали новые условия работы?
— последствия диджитализации: плюсы и минусы,
— что делает государство в направлении диджитализации?
— поддерживают ли процесс диджитализации профильные ассоциации?
В обсуждении примут участие приглашенные эксперты, представители государственных органов и профильных ассоциаций, в числе которых:
Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Наталия Калениченко, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
Андрей Ремизов, руководитель онлайн-составляющей проекта "Дія.Бізнес" Министерства цифровой трансформации Украины;
Петр Кричун, президент Совета Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины;
Галина Зубарь, руководитель экспертной группы Центра бухгалтерской аналитики компании ЛІГА:ЗАКОН, сертифицированный аудитор, ІАВ, член Общественного совета при Государственной казначейской службе Украины;
Наталия Артемчук, координатор Налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации.
Модератором мероприятия выступит Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН.
Приятным сюрпризом станет розыгрыш ценных призов от компании ЛІГА:ЗАКОН среди тех, кто участвовал в опросе.
Так вот, ждем вас в пятницу, 16 июля, на пресс-конференции от ЛІГА:ЗАКОН.
Начало в 14:00.
Прямая трансляция мероприятия пройдет на YouTube-канале компании ЛІГА:ЗАКОН.
Вход свободный по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yA26OrlU9u8.