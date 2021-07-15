ЛІГА:ЗАКОН презентует итоги исследования "Индекс легкости работы бухгалтера"

16 июля, в День бухгалтера и аудитора, компания ЛІГА:ЗАКОН представит результаты всеукраинского исследования "Индекс легкости работы бухгалтера", которое проводит уже четвертый год подряд.

Также в рамках мероприятия состоится праздничная церемония награждения победителей Национальной премии "Выбор бухгалтера", определенных путем всеукраинского голосования.

Мероприятие состоится в формате онлайн-конференции на тему "Диджитализация профессии бухгалтера: проблемы сегодняшнего дня и перспективы будущего".

В этот раз авторы исследования акцентируют внимание на теме тотальной диджитализации в профессии бухгалтера, вызванной и карантинными требованиями, и тенденциями нынешнего времени. Бухгалтер является важной частью команды и нуждается в инновационных, диджитальных инструментах для качественного выполнения поставленных перед ним задач.

На мероприятии будут рассмотрены такие вопросы:

— что изменилось для бухгалтера в новых реалиях?

— какова ситуация с диджитализацией бухгалтерской деятельности на сегодняшний день?

— какие вызовы и трудности возникли и как их пришлось решать?

— какими стали новые условия работы?

— последствия диджитализации: плюсы и минусы,

— что делает государство в направлении диджитализации?

— поддерживают ли процесс диджитализации профильные ассоциации?

В обсуждении примут участие приглашенные эксперты, представители государственных органов и профильных ассоциаций, в числе которых:

Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Наталия Калениченко, заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Андрей Ремизов, руководитель онлайн-составляющей проекта "Дія.Бізнес" Министерства цифровой трансформации Украины;

Петр Кричун, президент Совета Федерации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины;

Галина Зубарь, руководитель экспертной группы Центра бухгалтерской аналитики компании ЛІГА:ЗАКОН, сертифицированный аудитор, ІАВ, член Общественного совета при Государственной казначейской службе Украины;

Наталия Артемчук, координатор Налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Модератором мероприятия выступит Ирина Холод, директор по маркетингу ЛІГА:ЗАКОН.

Приятным сюрпризом станет розыгрыш ценных призов от компании ЛІГА:ЗАКОН среди тех, кто участвовал в опросе.

Так вот, ждем вас в пятницу, 16 июля, на пресс-конференции от ЛІГА:ЗАКОН.

Начало в 14:00.

Прямая трансляция мероприятия пройдет на YouTube-канале компании ЛІГА:ЗАКОН.

Вход свободный по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=yA26OrlU9u8.