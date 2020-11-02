LinkedIn запустил инструмент для поиска работы на основе навыков соискателей

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn запустила новую функцию Career Explorer, которая позволяет найти новую работу на основе навыков и опыта соискателя, передает TechCrunch.

По информации издания, на сегодняшний день бета-версия Career Explorer доступна только на английском языке, однако в скором времени разработчики планируют добавить другие.

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Career Explorer представляет собой инструмент, который сопоставляет навыки человека с должностями, которые он изначально не рассматривал, после чего дает рекомендации, какое дополнительное обучение ему нужно пройти для новой работы.

В частности, LinkedIn приводит пример использования Career Explorer: у официанта и специалиста по обслуживанию клиентов необходимые навыки совпадают на 71%.

При этом, ни один из них не может на 100% считаться "работником умственного труда", однако оба работают с клиентами. Career Explorer может предложить официанту пройти дополнительное обучение (на платформе LinkedIn), чтобы изучить или улучшить навыки, которых ему не хватает для работы менеджером по по обслуживанию клиентов.

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"Career Explorer — это прогресс на пути к более широкой стратегии, которую LinkedIn пришлось развивать в двух областях своего бизнеса — образование/обучение и набор/поиск работы — за счет создания инструментов, которые помогают пользователям одновременно использовать оба направления", — отмечают в соцсети.

В LinkedIn заявили, что в настоящее время в компании открыто более 14 млн вакансий, каждую неделю около 40 млн человек заходят на сайт в поисках работы, а три человека получают работу каждую минуту.

Цель нового инструмента состоит в том, чтобы выяснить, как лучше всего связать людей с возможностями, которые их окружают.

Сейчас в LinkedIn насчитывается 722 млн пользователей. Корпорация Microsoft, которая владеет LinkedIn, заявила, что прибыль соцсети выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рост компании обеспечили рекламный раздел Marketing Solutions и сервис по найму Talent Solutions.

Напомним, в декабре 2019 года LinkedIn опубликовала результаты своего исследования рынка труда LinkedIn Emerging Jobs Report.