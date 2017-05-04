Ливия, Судан, Сомали. Кто еще покупает украинский сахар

1 04 мая 2017, 12:46
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Украина в этом сезоне экспортировала рекордные 684 тыс. тонн сахара

Ливия, Судан, Сомали. Кто еще покупает украинский сахар | АПК | Дело Увеличить картинку

Экспорт сахара из Украины с начала 2016/2017 маркетингового года (сентябрь-август) составил рекордные 684 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Согласно пресс-релизу ассоциации в апреле украинские компании экспортировали 72,4 тыс. тонн сахара, что на 19% ниже показателя марта.

Наибольшие поставки в апреле осуществлялись в Ливию — 14,2 тыс. тонн, Судан — 13,1 тыс. тонн и Сомали — 12,8 тыс. тонн. Продолжались поставки в уже привычные Шри-Ланку (10%), Азербайджан (7,6%), Грузию и Албанию (по 3,6%).

По состоянию на 3 мая сахарной свеклой засеяно 302 тыс. га из прогнозируемых 330-350 тыс. га.

Как сообщалось со ссылкой на данные ассоциации "Укрцукор", Украина в 2015/2016 МГ увеличила экспорт сахара почти на 3% — до 113 тыс. тонн.

По оценкам "Укрцукор", в следующем году производство сахара вырастет до 2,3-2,5 млн т, с учетом увеличения посевных площадей до 330-350 тыс. га. Потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара, это позволит реализовать на внешние рынки более 1 млн т сахара.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
Раздел: > >
Теги: сахар , апк , экспорт

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Ливия, Судан, Сомали. Кто еще покупает украинский сахар | АПК | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии - 1
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.52
EUR EUR - - 28.96
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.36 12.25
Киевская область 22.8 11.68
Львовская область 22.75 11.63
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.