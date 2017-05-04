Ливия, Судан, Сомали. Кто еще покупает украинский сахар

Экспорт сахара из Украины с начала 2016/2017 маркетингового года (сентябрь-август) составил рекордные 684 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Согласно пресс-релизу ассоциации в апреле украинские компании экспортировали 72,4 тыс. тонн сахара, что на 19% ниже показателя марта.

Наибольшие поставки в апреле осуществлялись в Ливию — 14,2 тыс. тонн, Судан — 13,1 тыс. тонн и Сомали — 12,8 тыс. тонн. Продолжались поставки в уже привычные Шри-Ланку (10%), Азербайджан (7,6%), Грузию и Албанию (по 3,6%).

По состоянию на 3 мая сахарной свеклой засеяно 302 тыс. га из прогнозируемых 330-350 тыс. га.

Как сообщалось со ссылкой на данные ассоциации "Укрцукор", Украина в 2015/2016 МГ увеличила экспорт сахара почти на 3% — до 113 тыс. тонн.

По оценкам "Укрцукор", в следующем году производство сахара вырастет до 2,3-2,5 млн т, с учетом увеличения посевных площадей до 330-350 тыс. га. Потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара, это позволит реализовать на внешние рынки более 1 млн т сахара.