Lockheed Martin отказалась покупать Aerojet Rocketdyne Holdings за $4,4 млрд — сделка могла "подорвать интересы национальной безопасности и обороны" США

Корпорация Lockheed Martin заявила о расторжении соглашения по приобретению Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. за 4,4 миллиарда долларов. Это произошло после иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), который содержал требование о предварительном судебном запрете на блокировку сделки.

"Наше запланированное приобретение Aerojet Rocketdyne принесло бы пользу всей отрасли за счет большей эффективности, скорости и значительного сокращения затрат для правительства США", — сказал председатель, президент и главный исполнительный директор Lockheed Martin Джеймс Тайклет.

Но, по его словам, "прекращение сделки соответствует интересам всех заинтересованных сторон".

FTC в иске против поглощения Aerojet Rocketdyne заявила, что покупка нанесет ущерб конкуренции, так как ограничит доступ Boeing и Raytheon к технологиям двигателей Aerojet.

По заявлению Федеральной торговой комиссии, это приведет к росту стоимости ракетных систем, боевых машин, противоракетной обороны и гиперзвуковых крылатых ракет. В результате сделка "подорвет интересы национальной безопасности и обороны" США.

Корпорация Lockheed Martin работает в области безопасности и аэрокосмической отрасли, занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством, интеграцией и поддержкой передовых технологических систем, продуктов и услуг. В штате компании 114 тысяч сотрудников.

Напомним, в США прошли переговоры руководителей "Укроборонпрома" и Lockheed Martin Corporation. Результатом стало решение о разработке совместных проектов и программ, организации исследований. Стороны также договорились о взаимодействии в сфере комплаенс, что важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве.

В 2021 году в США Военно-морские силы провели первые испытания перспективного двигателя на твердом топливе для гиперзвукового оружия, которое разрабатывается по программам CPS (Conventional Prompt Strike) и LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). В это задействована корпорация Lockheed Martin.