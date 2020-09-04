Локализация помогла Польше развить транспортное машиностроение

Пока Украина только начинает становиться на путь локализации производства — летом Рада в первом чтении приняла проект закона №3739, который предусматривает 25-40% локализации в машиностроении — в соседней Польше местное производство уже более десяти лет устойчиво развивается бок-о-бок с мировыми лидерами в производстве железнодорожного транспорта. Об этом пишет "ЦТС".

Сегодня на территории Польши работают три крупнейших мировых производителя железнодорожного подвижного состава — Stadler, Alstom и Bombardier. Управляющий директор Alstom в Польше и Украине Артур Фричковски рассказал "ЦТС", что согласно законам Польши и ЕС тендеры на территории нашего западного соседа включают требование локализации производства на уровне 50% и больше на территории Евросоюза.

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Bombardier считается одним из крупнейших инвесторов в международные железнодорожные перевозки в Польше. Также компания поставляет в города Польши трамваи и системы управления движением в метро. На предприятиях в Катовице, Лодзи, Варшаве и Вроцлаве, производящих комплектующие для транспорта, работают более двух тысяч человек.

Stadler в 2007 году открыл сборочный завод в Седльце. Согласно отчету компании за 2019 год, только в прошлом году Stadler инвестировал в Польше 18,5 млн швейцарских франков в расширение завода по производству стальных кузовов. Это позволило компании выполнить контракты для польских клиентов.

Сегодня Stadler Polska собирает подвижные составы не только для польского рынка, но и на экспорт: в 2019 году завод в Седльце выполнял заказы для заказчиков из Чехии, Германии, Великобритании, Норвегии и Нидерландов. Сейчас компания участвует в тендере в Болгарии.

При этом компания максимально тесно сотрудничает с местными поставщиками. По данным Stadler Polska за 2019 год, это более 2 тысячи польских компаний, которые составляют около 60% поставщиков. Совокупную стоимость собственных инвестиций в польский рынок в компании оценивают в 120 млн злотых.

Французская Alstom работает на рынке Польши уже 23 года. Они произвели трамваи для Варшавы, Гданьска, Силезской агломерации и Стамбула, поезда метро для Будапешта и Амстердама. В 2007 году завод построил тележек для поездов SNCF (первый случай в истории французских железных дорог производства подвижного состава за пределами Франции).

Завод Alstom в Катовице поставляет поезда метро для Эр-Рияда, Дубая, предварительно смонтированные корпуса для Италии и Германии, компоненты для метро Ханоя, Парижа. В 2018 году появилась линия для производства поездов для Нидерландов по контракту на 800 млн евро.

При этом, Alstom поставляет более 40% компонентов от 1000 польских субподрядчиков, причем используются они не только для польских заводов, но и для предприятий Alstom по всему миру. В 2013-2019 годах производитель потратил почти 3 млрд злотых на заказы от местных поставщиков.

Подобных результатов Польше удалось добиться благодаря мощной поддержке собственных производителей. Так, одной из государственных программ, направленных на поддержку развития локального производства в Польше, стала Luxtorpeda 2.0. Целью программы было стимулирование развития технологий и производства польских транспортных средств с упором на пассажирский транспорт.

Еще одной программой, направленной на защиту собственного рынка, стал Innotabor — отраслевая финансовая программа по проектам, касающимся подвижного состава. Основное положение: повышение до 2023 года уровня инноваций и конкурентоспособности польского подвижного состава и в смежных отраслях, а также развитие связанных областей науки.

Кроме того, поляки решили защитить отечественную промышленность и рынок от более дешевых, но менее качественных продуктов. В 2016 году правительство страны приняло поправки в закон о госзакупках: облегчили доступ к тендерам для малых и средних предприятий, увеличили использование неценовых критериев оценки.