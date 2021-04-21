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1 час назад

Локомотивы "Укрзализныци" будут модернизироваться при участии "Электротяжмаша"

В обновление подвижного состава УЗ планирует инвестировать 10 млрд грн

Фото: пресс-служба "Укрзализныци" Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

"Электротяжмаш" завершил процедуру получения аттестата аккредитации на участие в программе обновления и модернизации локомотивного парка "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба "Электротяжмаша".

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Аттестат аккредитации выдан "Электротяжмашу" филиалом "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института железнодорожного транспорта" АО "Укрзализныця". Представители института осуществили проверку технической и конструкторской документации "Электротяжмаша", а также состояние производственных мощностей завода.

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Локомотивный парк УЗ ныне амортизирован на 90%. В обновление подвижного состава УЗ планирует инвестировать 10 млрд грн.

"Наличие аттестата подтверждает возможность "Электротяжмаша" осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового оборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства "Электротяжмаша". При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассматривать возможность выполнения ремонтов номенклатуры иных производителей", — заявил и.о. гендиректора "Электротяжмаша" Виктор Бусько.

Как сообщалось ранее, "Электротяжмаш" заключил меморандум об участии в обновлении электростанций Ирака. Программа финансируется США, а сумма заказов для "Электротяжмаша" может составить порядка 50 млн долларов.

Отметим, специализацией "Электротяжмаша" является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства "Электротяжмаша" используются на электростанциях в странах СНГ, ЕС и других.

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